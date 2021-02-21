Разгадана тайна огромных кратеров, образующихся в вечной мерзлоте Сибири

Ученым при помощи беспилотной съемки, создания трехмерной модели и искусственного интеллекта удалось объяснить природу массивного кратера глубиной 30 метров, который образовался в тундре Сибири, на полуострове Ямал в мае-июне 2020 года.

Так, обнаруженные в нижней части кратера необычные гроты и полости подтвердили предположения исследователей о том, что подобные воронки возникают в результате мощного выброса метана, который скапливается в ледяной полости и образует бугор на поверхности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geosciences, пишет CNN.

Как отмечается в работе ученых, побывавших на месте образования кратера в августе 2020 года, сначала бугор увеличивается, а затем происходит взрыв, после которого остается зияющая круглая воронка, а лед и земля оказываются разбросанными на сотни метров.

Однако по-прежнему неизвестен источник метана, который провоцирует взрыв. Предположительно, он мог подняться из недр Земли, образоваться ближе к ее поверхности или появиться сразу из двух таких источников.

При помощи спутниковой съемки исследователи также определили, что взрыв произошел между 15 мая и 9 июня 2020 года. Впервые кратер заметили с вертолета 16 июля 2020 года.

Он стал семнадцатым из тех, что появились на удаленных полуостровах Ямал и Гыдан в России. Однако в точности неизвестно, сколько их всего и когда может произойти следующий взрыв.

В связи с этим ученые из Центра исследований климата Вудвелла (Массачусетс) разработали алгоритм определения изменений в рельефе для прогнозирования формирования новых воронок.

По мнению исследователей, кратеры – это только один тревожный знак, свидетельствующий о радикальных переменах, происходящих в северных широтах Земли.

"Кратеры и прочие резкие изменения, происходящие в рельефе Арктики, указывают на ее быстрое потепление и таяние. Это может иметь самые серьезные последствия для жителей Арктики и для всего мира", – говорит одна из соавторов исследования, программный директор Центра исследований климата Вудвелла Сью Натали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Геттингенского университета в Германии выяснили, откуда взялись так называемые "ведьмины" круги в Африке и Австралии.