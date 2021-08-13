В Южной Корее создали робота-хамелеона и рассказали, чем он будет полезен для военных. Фото

В Южной Корее исследователи изобрели уникального робота-хамелеона, который напоминает это животное не только внешне, но и по его способностям. Машина также имеет мягкую форму.

Необычная разработка принадлежит ученым из Сеульского национального университета (Seoul National University). Об идее и характеристиках изобретения говорится в научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

Так, мягкий робот-хамелеон составляет в длину 38 сантиметров, его ширина – 15 сантиметров, а весит он 0,9 килограмма. Каркас "животного" сделан из пластика, а так называемая кожа – из жидкокристаллических слоев.

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Последние обладают способностью менять свою окраску – в режиме реального времени, но зависимо от температуры.

Оттенки и рисунок поверхности, по которой перемещается робот, анализируют специальные датчики в нем. А сеть серебряной нанопроволоки нагревает жидкие кристаллы так, чтобы они приобретали нужный цвет.

По словам разработчиков, новая технология является очень полезной и имеет много перспектив. Они надеются на ее применение в создании гибких дисплеев или покрытия автомобилей – те могли бы менять цвет, зависимо он пожеланий владельца.

Также сеульские ученые выразили убеждение, что их робот-хамелеон окажется полезным в проведении военных операций. Ведь замечательная маскировка пластикового хамелеона могла бы служить эффективнее, чем обычный камуфляж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году американская инжиниринговая компания Edge Innovations представила свою разработку – рободельфина. Он выглядит как настоящий и может выполнять те же трюки, что и живое млекопитающее.