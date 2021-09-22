В Турции показали статуэтки, которым 2700 лет: использовались при погребальных ритуалах. Фото

В Турции в музее впервые выставили на показ три статуэтки ушэбти, которые использовались в погребальных ритуалах в Древнем Египте. Возраст статуэток около 2700 тысяч лет.

Находку выставили в Археологическом музее Измира, передает Hurriyet Daily News. Статуэтки были найдены в историческом регионе страны Анатолии.

"Мы знаем, что у Анатолии и Египта были очень важные и глубокие отношения в области политики, культуры, искусства и торговли в каждый исторический период", – рассказал директор музея Хюнкар Кесер.

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Статуэтки были переданы из Стамбульского археологического музея в Измирский археологический музей в 1930-х годах. С тех пор они хранились на складах музея. На фигурках есть иероглифы с надписью "готовы к призыву богов".

Добавим, что фигурки ушэбти зачастую изготавливались из дерева, камня или фаянса. Они часто встречаются в большом количестве в древнеегипетских гробницах. Считается, что статуэтки должны были служить своим владельцам рабами в загробной жизни.

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