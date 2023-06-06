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В США нашли кладбище слонов, которому 6 млн лет: как оно образовалось. Фото и видео

Алина Милсент
Наука
2 минуты
756
В США нашли кладбище слонов, которому 6 млн лет: как оно образовалось. Фото и видео

В США нашли одно из старейших известных человечеству кладбищ – ему почти 6 миллионов лет. Впечатляющее открытие сделали ученые-палеонтологи и волонтеры Музея естественной истории во Флориде. Поиски вдоль высохшего устья реки завершились успехом: исследователи раскопали невероятную коллекцию костей древних предков слонов, населявших территорию в период с 23 до 5,4 млн лет назад.

Видео дня

Предков современных слонов называют гомфотерами. Ученые до сих пор не имеют ответа на вопрос: как случилось, что такое огромное количество гомфотеров оказались в одном месте вдоль реки вблизи современного города Монтбрук? Подробнее об археологической находке рассказало издание Ancient Origins.

Доисторическое кладбище

Есть версия, что какое-то уникальное природное явление создало это "слоновье кладбище". Кроме большого количества окаменевших скелетных останков удалось раскопать несколько практически невредимых скелетов взрослых особей. Палеонтологи имели уникальную возможность досконально изучить анатомию древних слонов.

В США нашли кладбище слонов, которому 6 млн лет: как оно образовалось. Фото и видео

Джонатан Блох, руководитель раскопок и куратор палеонтологии позвоночных во Флоридском музее естественной истории, подчеркнул, что это находка, встречающаяся раз в жизни.

"Это самый полный скелет гомфотера того периода во Флориде и один из лучших в Северной Америке", – заявил он.

Раскопки у Монтбрука начались в 2022 году. Территорию выбрали не случайно – миллионы лет назад мертвая река была преуспевающей пресноводной экосистемой, в которой водилось множество рыб, рептилий и водоплавающих птиц. Большие млекопитающие приходили туда на водопой.

В США нашли кладбище слонов, которому 6 млн лет: как оно образовалось. Фото и видео

Дин Уорнер, волонтер, бывший учитель химии, ныне пенсионер, первым наткнулся на останки гомфотеров. Вскоре нашли скелет взрослой особи, а после находок было настолько много, что стало понятно – экспедиция открыла доисторическое кладбище.

Как выглядели гомфотеры и в чем загадка кладбища

По размеру гомфотеров можно сравнить с современными слонами. Они имели рост примерно 2,4 метра, а череп и бивни были где-то 2,7 метров в длину.

В США нашли кладбище слонов, которому 6 млн лет: как оно образовалось. Фото и видео

Гипотез о происхождении доисторического кладбища уже выдвинули немало. Кто-то говорит, что слоны словно приходили на берег реки, выбирая место смерти. Возможно, старые и больные слоны предпочитали отдыхать у воды.

Большинство палеонтологов считают, что тела гомфотеров были вынесены на берег в изгибе реки во время наводнений, чему способствовал рельеф местности.

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