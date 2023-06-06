В США нашли кладбище слонов, которому 6 млн лет: как оно образовалось. Фото и видео

В США нашли одно из старейших известных человечеству кладбищ – ему почти 6 миллионов лет. Впечатляющее открытие сделали ученые-палеонтологи и волонтеры Музея естественной истории во Флориде. Поиски вдоль высохшего устья реки завершились успехом: исследователи раскопали невероятную коллекцию костей древних предков слонов, населявших территорию в период с 23 до 5,4 млн лет назад.

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Предков современных слонов называют гомфотерами. Ученые до сих пор не имеют ответа на вопрос: как случилось, что такое огромное количество гомфотеров оказались в одном месте вдоль реки вблизи современного города Монтбрук? Подробнее об археологической находке рассказало издание Ancient Origins.

Доисторическое кладбище

Есть версия, что какое-то уникальное природное явление создало это "слоновье кладбище". Кроме большого количества окаменевших скелетных останков удалось раскопать несколько практически невредимых скелетов взрослых особей. Палеонтологи имели уникальную возможность досконально изучить анатомию древних слонов.

Джонатан Блох, руководитель раскопок и куратор палеонтологии позвоночных во Флоридском музее естественной истории, подчеркнул, что это находка, встречающаяся раз в жизни.

"Это самый полный скелет гомфотера того периода во Флориде и один из лучших в Северной Америке", – заявил он.

Раскопки у Монтбрука начались в 2022 году. Территорию выбрали не случайно – миллионы лет назад мертвая река была преуспевающей пресноводной экосистемой, в которой водилось множество рыб, рептилий и водоплавающих птиц. Большие млекопитающие приходили туда на водопой.

Дин Уорнер, волонтер, бывший учитель химии, ныне пенсионер, первым наткнулся на останки гомфотеров. Вскоре нашли скелет взрослой особи, а после находок было настолько много, что стало понятно – экспедиция открыла доисторическое кладбище.

Как выглядели гомфотеры и в чем загадка кладбища

По размеру гомфотеров можно сравнить с современными слонами. Они имели рост примерно 2,4 метра, а череп и бивни были где-то 2,7 метров в длину.

Гипотез о происхождении доисторического кладбища уже выдвинули немало. Кто-то говорит, что слоны словно приходили на берег реки, выбирая место смерти. Возможно, старые и больные слоны предпочитали отдыхать у воды.

Большинство палеонтологов считают, что тела гомфотеров были вынесены на берег в изгибе реки во время наводнений, чему способствовал рельеф местности.

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