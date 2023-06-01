В Британии обнаружили ДНК чумы, свирепствовавшей 4000 лет назад

В Великобритании во время археологических исследований были обнаружены скелеты людей, живших 4 тысячи лет назад и, вероятно, умерших в результате печально известной "черной смерти". При этом ученым удалось извлечь из их зубов ДНК штамма бактерий чумы.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Обнаруженный штамм бактерий отличается от того, который вызвал страшную вспышку в Европе и на Ближнем Востоке.

Два скелета с чумой были обнаружены в братской могиле в Чартерхаусе Уоррене в Сомерсете. Ученым затем удалось установить, что это были подростки.

Их тела были обнаружены на месте, где были похоронены тела еще 28 человек. У всех были найдены признаки получения смертельных травм, что свидетельствует о том, что в братскую могилу могли использовать для захоронения тел после насильственной смерти. Связаны ли их убийства с заражением чумой – ученым неизвестно.

Третий же скелет был обнаружен в Камбрии. Удалось установить, что это была женщина в возрасте от 35 до 45 лет. Точные причины ее смерти установить невозможно.

Ученым удалось выделить ДНК штамма бактерии Yersinia pestis, который отличается от штамма бактерии, вызвавшей чуму, которая свирепствовала на протяжении 500 лет и забрала миллионы жизней в Европе и на Ближнем Востоке.

Найденный штамм является самым древним из известных ученым случаев инфицирования Y.pestis, обнаруженным в Британии. Ученые предполагают, что обнаружение штамма свидетельствует о том, что чума легко распространялась еще до того, как в 14 веке появились мутации, способствовавшие повторяющимся вспышкам.

Исследователи надеются, что обнаруженная находка поможет им лучше понять распространение и эволюционные изменения патогенов в прошлом. Также они смогут узнать, какие гены могут быть важны в распространении инфекционных заболеваний.

Появление и распространение чумы остается тайной для ученых, несмотря на то, что история болезни достаточно хорошо известна. Следы чумы ранее были обнаружены в Евразии среди образцов, которым 5000 лет.

Открытие свидетельствует о том, что штамм Y.pestis распространился из континентальной Европы на Британские острова раньше, чем считалось. Такое раннее и широкое географическое распространение указывает на то, что легочная чума распространялась не только далеко, но довольно легко.

Дальнейшие исследования могут помочь выявить влияние, которое она оказала на человечество в то время.

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