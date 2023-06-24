В Солнечной системе может существовать девятая планета: почему ученые вернулись к сенсационной теме

Из школы мы знаем, что солнечная система имеет восемь планет. В ее состав входят Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, потому что Плутон с 2006 года перестали классифицировать как планету.

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Ученые исследовали так называемую "вечную ночь", которая находится за пределами царства планет и возможно обнаружили новую Планету 9, но с этим соглашаются не все ученые. The Conversation показал разные мнения исследователей относительно нового небесного тела.

Участок "вечной ночи" называется "транснептуновский простор", а при его исследовании ученые заметили популяцию жителей, которых назвали "транснептуновые объекты".

Однако мнения исследователей разделились по поводу открытия. Одни видят в этой популяции проявление новой еще не открытой планеты в холодных пределах Солнечной системы. Другие считают, что этого не может быть, потому что особенности в этом участке – это неточные наблюдения.

Неизвестной планете ученые назвали "Планета 9" и провели специальные исследования, чтобы оценить размеры и характеристики небесного тела. По словам ученых, это может быть очень большая планета, в 4-8 раз превышающая массу Земли. Также она, вероятно, находится далеко от Солнца.

Если все же докажут ее существование, то это небесное тело будет отличаться от известных объектов в Солнечной системе.

Планеты делятся на небольшие каменистые миры с твердой поверхностью – Меркурий, Венера, Земля и Марс, и газовые гиганты - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Новая планета может быть либо очень каменистой, либо иметь газообразный мир, чуть меньше Нептуна.

Новое тело очень трудно обнаружить, ведь оно находится настолько далеко, что нужны мощные телескопы, но большинство приборов имеет малое поле зрения.

Исследователи из Гарварда утверждают, что метеорит CNEOS14, упавший в Тихий океан в 2014 году, не из нашей Солнечной системы. Это позволяет связывать Планету 9 с этим небесным телом.

Чтобы обнаружить связь, ученые нанесли на небо карту орбиту, которую могла бы иметь планета, а затем наложили на ее орбиту метеорит. Ученые нашли совпадение между местом падения метеорита и регионом, где, возможно, находится Планета 9. Вероятность случайного совпадения составляет 1%.

Также ученые реконструировали траекторию падения метеорита и обнаружили три аномалии. Исходя из этого, можно предположить, что с вероятностью 99,9% CNEOS14 столкнулся с неизвестной планетой во внешней Солнечной системе.

Согласно этой гипотезе, метеорит, вероятно, был направлен на наше направление неизвестным крупным объектом, возможно, Планетой 9, где-то 30-60 лет назад.

Если это предположение правильно, то, проследив траекторию CNEOS14 в прошлом, ученые найдут местонахождение Планеты 9, которое будет очень близко к точке, где встречаются созвездия Овна, Тельца и Центавра.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что Вселенная, как предполагают ученые, может просто улетучиться и полностью исчезнуть.



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