В Сингапуре строят самолет на водородных батареях, способный заправляться за 10 минут

В Сингапуре занялись разработкой самолета на водородных батареях, который сможет заправляться задесять минут. Проект получил название Element One.

Над созданием первого в мире регионального водородно-электрического пассажирского самолета работает компания HES Energy Systems. Еще в 2018 году она заявила о планах разработать водородный беспилотный самолет, который сможет пересечь Южную Атлантику, пишет Novate.

Главная цель разработки – создание нового вида самолетов – бесшумных, с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду.

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Для этого планируется использовать сверхлегкие водородные топливные элементы мощностью не менее 500 Втч/кг и распределенную электрическую силовую установку.

Самолет может вмещать четырех пассажиров и преодолевать 5 тысяч километров при полной загрузке топлива.

Быстрая заправка должна производиться за счет автоматической замены гондол для смены собственных водородных баков. Сейчас HES Energy Systems ведет переговоры с производителями водорода, а достроить первый рабочий аппарат планирует до 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводник рассказал, почему в самолет не стоит надевать шорты. По его словам, для полета идеально подойдут брюки. Напомним также, бывший бортпроводник назвал лучшие места в самолете для пассажиров, которые нервничают во время полета.