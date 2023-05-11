Температура Мирового океана превысила все известные показатели: что будет дальше

В апреле этого года учёные зафиксировали новый рекорд температуры мирового океана. В начале прошлого месяца она составила 21,1 градуса по Цельсию, что на 0,1 градуса выше прошлого рекорда, зафиксированного в марте 2016 года. И в этом исследователи усматривают аномалию.

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Как пишет издание Nature, рекорд хоть и соответствует прогнозируемому потеплению океана, состоялся он раньше, чем ожидалось. Не во время климатического явления Эль-Ниньо, которое, как ожидается, принесет более теплую и влажную погоду в восточную часть Тихоокеанского региона в конце этого года. И это плохая новость.

Чем опасен рекорд температуры мирового океана

Зафиксированный нагрев воды означает, что превышающие средний уровень показатели температуры океана с большой долей вероятности сохранятся, или даже повысятся. Это повлечет за собой экстремальные погодные условия и волны тепла в морях, которые несут вред морской флоре и фауне от кораллов до китов. "Вероятно, в следующем году нас ждет ряд рекордных максимумов. Грядущий год будет бурным, если Эль-Ниньо действительно усилится", - пояснил океанограф Джош Уиллис из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо южное колебание (ЭНЮК) – это естественный циклический климатический паттерн. Во время фазы Эль-Ниньо ветры над Тихим океаном слабеют или изменяются свое направление на противоположное. Это позволяет теплым водам передвигаться по Тихому океану к востоку. Это явление имеет тенденцию совпадать с более теплыми годами как в океане, так и на суше. Так предыдущий рекорд температуры мирового океана в 21 градус Цельсия был зафиксирован именно во время очень сильного явления Эль-Ниньо.

Сейчас ЭНЮК находится в нейтральной фазе. Об этом свидетельствует редкий по продолжительности трехлетний период Ла-Нинья – явления, противоположного Эль-Ниньо. Но учёные прогнозируют, что ЭНЮК вернется уже в этом году. Всемирная метеорологическая организация считает, что вероятность его развития в период с мая по июль составляет 60%, а к октябрю — до 80%.

Что прогнозируют на ближайшие месяцы ученые

Океанограф Эндрю Лейзинг из Юго-Западного научного центра рыболовства Национального управления океанографии и атмосферы США ожидает, что необычно тёплые тихоокеанские воды доберутся до западного побережья США летом и осенью. По его прогнозу, если Эль-Ниньо будет развиваться так, как ожидается, может сложиться ситуация, похожая на 2014-2015 годы, когда мир страдал от особо разрушительной морской волны тепла, получившей название Blob.

Такие волны наносят большой вред дикой природе и рыболовству. По словам Лейзинга, сильные волны тепла на тихоокеанском побережье США смещают зону, пригодную для обитания многих видов, до узкой полосы вдоль побережья. Так киты в поисках пищи добираются практически до самой суши. Поэтому они чаще сталкиваются с кораблями и запутываются в рыболовных снастях. Также теплые воды могут спровоцировать вредное цветение водорослей, препятствующее промыслу крабов и мидий. Положительным моментом ученый называет то, что вдоль западного побережья США сейчас наблюдается сильнейший подъем холодной воды. Он может оградить от некоторого потепления в этом году.

Но в преддверии того, как в апреле был зафиксирован рекорд температуры океана, в некоторых регионах Южного полушария, начиная с февраля, наблюдались морские волны тепла. В частности, их фиксировали в водах у побережья Перу и в Южном океане. Об этом рассказал океанограф Бойин Хуанг, изучающий температуру поверхности моря для Национального центра экологической информации США.

Гибель кораллов

Чрезвычайно теплая вода оказывает большое негативное влияние на кораллы. Так, по информации физика-океанографа Мэтью Ингланда из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, почти все коралловые регионы сейчас страдают от высоких температур. Это мешает рифам расти.

Последний рекордный для температуры океанов год – 2016 – совпал с необычным глобальным обесцвечиванием кораллов, ставшим третьим таким известным явлением. Обесцвеченные кораллы – это кораллы, лишенные водорослей, придающих им цвет, они имеют более слабое здоровье, и многие погибают. "По всей вероятности, в этом году мы можем ожидать еще одно глобальное событие обесцвечивания", – говорит Кристиан Вулстра, изучающий кораллы в Констанцском университете в Германии. Он добавляет, что даже если Эль-Ниньо не установится в этом году, это все равно произойдет в скором времени и нанесет ущерб.

Нагрев планеты

Плохая новость состоит также в том, что теплые воды также физически менее способны удерживать растворенный кислород, что повышает нагрузку на морскую жизнь. "С потеплением океана и деоксигенацией доступная среда обитания для многих видов сокращается", — говорит Уильям Ченг, морской биолог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере.

Также высокая температура океана может вызвать экстремальные погодные условия на суше. Чрезвычайно теплые воды у берегов Перу в этом году спровоцировали интенсивные дожди и тропический циклон Яку – первый шторм такой силы в этом регионе за последние десятилетия.

Всплеск температуры океана, зарегистрированный NOAA и, пожалуй, самый высокий более 100 000 лет, совпадает с другими тенденциями потепления. К примеру, в южном полушарии в феврале 2023 года площадь морского льда достигла нового рекордно низкого уровня. Океан поглощает около 90% дополнительного тепла в климатической системе, возникающей в результате глобального потепления. Но поскольку для нагрева воды требуется больше энергии, чем воздуха, температура поверхностной воды повышается медленнее, чем температура поверхностного воздуха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые подсчитали количество избыточного тепла на Земле, поглощенного океаном, в ядерных бомбах. Цифра получилась устрашающая.

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