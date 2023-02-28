В разных уголках планеты появилось редкое полярное сияние: фантастические фото

В ночь с 26 на 27 февраля в разных уголках планеты наблюдалось редкое полярное сияние. Социальные сети заполнились фотографиями невероятно красивого неба, мерцавшего тысячами огней. Полярным сиянием называют оптическое явление, когда ночное небо в полярных районах динамично светится и изменяется под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

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Полярное сияние происходит с разной интенсивностью на расстоянии 20-35° от полюсов. OBOZREVATEL собрал самые лучшие фото и видео редкого явления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Интересно, что у некоторых коренных народов севера полярное сияние совсем не вызывает восторга. Напротив – для них это плохая примета, отрицательный знак. Это объяснимо влиянием магнитного поля Земли. Люди обнаружили закономерность, что северное сияние часто происходит при магнитных бурях, которые, в свою очередь, вызывают ухудшение самочувствия. Поэтому в народных традициях коренных северян полярное сияние ассоциируется еще и с головными болями и скачками давления.

По словам ученых, массивное полярное сияние является признаком сильной солнечной активности. Жители Аляски поделились фотографиями полярного сияния. Дон Хэмптон, доцент Геофизического института Фербенкса Университета Аляски, сказал, что камеры зафиксировали активность полярного сияния с 7 вечера воскресенья до 6 утра понедельника.

Также сияние видели над всеми Британскими островами, в Шотландии и даже в Корнуолле – южном графстве Англии.

Ранее OBOZREVATEL публиковал уникальные фотографии северного сияния в Финляндии.

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