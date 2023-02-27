На астероиде Рюгу, летающем мимо Земли и Марса, обнаружили органику, которая могла создать жизнь

В образце, полученном NASA c Рюгу – околоземного астероида шириной более 900 метров – были обнаружены органические соединения, подтверждающие теорию о том, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря "космическому гостю". Образцы были собраны японским космическим аппаратом Hayabusa2 22 февраля 2019 года и вернулись на Землю в декабре 2020 года.

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Ученые получили для исследования лишь крошечную частицу – 30 миллиграммов породы с астероида. Образцы были собраны и доставлены для исследования в контролируемых условиях, что уменьшает вероятность их случайного загрязнения или атмосферного загрязнения на Земле.

Результаты исследования первых образцов были опубликованы в научном издании Science, пишет Phys. Ученые отметили, что обнаруженные органические соединения, вероятно, возникли в результате водной реакции на материнском теле Рюгу.

Органические молекулы являются строительными блоками всех известных форм жизни на Земле и состоят из широкого спектра соединений, содержащих углерод в сочетании с водородом, кислородом, азотом, серой и другими атомами.

По словам исследователей, "пребиотические" органические вещества, обнаруженные в образце с Рюгу, содержали несколько типов аминокислот – соединений, используемых в качестве строительных блоков белков в жизни на Земле.

Также образец содержал различные органические соединения, образующиеся в присутствии жидкой воды, включая алифатические амины, карбоновые кислоты, ароматические полициклические углеводороды и азотсодержащие гетероциклические соединения.

Планетолог из японского Университета Кюсю профессор Хироши Нараока, который занимался изучением образцов, считает, что молекулы могли путешествовать в космосе на астероиде и в какой-то момент рассеиваться, как межпланетная пыль. Они могли быть выброшены из-за столкновений с другие космическим объектом или по каким-то другим причинам. Впоследствии же они могли попасть на одну из планет Солнечной системы.

Профессор также отметил, что ученым повезло, что молекулы, поскольку астероид во время своего космического путешествия постоянно подвергается солнечному нагреву, ультрафиолетовому излучению и облучению космическими лучами в условиях высокого вакуума.

По одной из существующих теорий, жизнь на планете Земля не могла зародиться сама по себе, поэтому ее появлению предшествовало падение астероида, содержавшего так называемые строительные блоки жизни. Больше об этой теории можно прочитать здесь.

Другой исследователь, астробиолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА доктор Джейсон Дворкин отметил, что находки в образце с Рюгу соответствуют тому, что ранее уже наблюдалось в богатых углеродом метеоритах.

Однако его коллега, астробиолог доктор Дэниел Главин отмечает, что ученым пока не удалось обнаружить в образце с Рюгу сахар и нуклеиновые основы – компоненты ДНК и РНК. Он предполагает, что эти соединения также присутствуют в астероиде Рюгу, но ученым просто не удалось их вычислить из-за "относительно небольшой массы образца, доступной для исследования".

В дальнейшем ученые намерены сравнить образцы с Рюгу с образцами с астероида Бенну, когда миссия НАСА OSIRIS-REx вернет его на Землю в 2023 году.

Образец с космического аппарата Hayabusa2 был изъят в Японии в июле 2021 года и проанализирован в Годдарде осенью 2021 года. 30 миллиграммовый образец был экстрагирован (как чай) многими разными растворителями в Японии и проанализирован в лабораториях Японии, Годдарда и Европы с помощью широкого спектра оборудования, подобного используемому в криминалистических лабораториях.

Орбита астероида Рюгу проходит между Землей и Марсом. Ученые считают, что он содержит нетронутый органический материал со времен зарождения Солнечной системы и может содержать ключи к формированию и эволюции жизни.

Рюгу был открыт 10 мая 1999 года в Лаборатории Линкольна в США. Первоначально его назвали 1999 JU3 и лишь впоследствии находка получила официальное название Рюгу.

Такое странное название имеет японское происхождение и отсылает в Рюгу-дзьо (Дворец Дракона). В японской народной сказке это волшебный подводный дворец, к которому на спине черепахи путешествует рыбак Урасима Таро. Из дворца Таро возвращается вместе с таинственным ящиком, подобно тому, как Хаябуса2 вернулась на Землю с образцами.

Для ученых астероиды типа Рюгу – это уникальные архивы с первых дней существования Солнечной системы, материал, хранящийся в глубокой заморозке, а следовательно, неизменный, со времен, когда еще не образовались планеты.

При первом изучении образцов с Рюгу ученые обратили внимание, что космическая порода с астероида оказалась более темной и пористой, чем ожидалось. Эта хрупкость важна с точки зрения оценки того, может ли он или подобные астероиды однажды угрожать Земле.

Также отмечалось, что образец с Рюгу отражает лишь 2% получаемого света. Он также примерно на 50% пористее, чем углистые хондритовые метеориты, падающие на Землю.

"Такие высокомикропористые материалы не были обнаружены ни в одном из найденных на Земле метеоритов, вероятно, из-за их хрупкости во время вхождения в атмосферу Земли", – отмечали исследователи.

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