В небе 10 июня вспыхнет огненное кольцо: где будет видно солнечное затмение

В четверг, 10 июня, жители части Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Будет казаться, что на небе вспыхнуло тонкое огненное кольцо.

Как пишет "Комсомольская правда", тень, которую отбросит Луна на Землю, пронесется по ее поверхности со скоростью примерно 1 километр в секунду.

Затмение начнется в начале девятого по всемирному времени в провинции Онтарио (Канада).

Далее лунная тень пересечет Гренландию и Северный полюс и закончится примерно в 11:30 по всемирному времени в России – на острове Новая Сибирь, на западе Чукотского автономного округа, на северо-западе Камчатского края, в Якутии, на севере Магаданской области.

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Это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через Северный полюс в ХХІ веке.

"Луна "отгрызет" примерно треть Солнца – 26,7%. Это будет заметно вооруженным глазом – сквозь СВ-диск или закопченное стеклышко", – отмечает издание.

В Украине можно будет увидеть лишь частичную фазу солнечного затмения.

Отметим, что следующее подобное затмение состоится 21 июня 2039 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето ознаменуется целым рядом важных астрологических событий. Произойдет оппозиция воинствующих планет Марс и Плутон, которая усугубится коридором затмений и ретроградным Меркурием.