В мозге обнаружили ранее неизвестную анатомическую структуру, способную защитить от Альцгеймера

Группе ученых удалось обнаружить в мозгу ранее неизвестный компонент анатомии. Он служит одновременно и защитным барьером, и основой, из которой иммунные клетки могут отслеживать любые признаки инфекции или воспаления в мозге. Не исключено, что именно неполадки в этой компоненте могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

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Об исследовании рассказывается в журнале Science. Сделать открытие ученые смогли благодаря последним достижениям в области нейровизуализации и молекулярной биологии, которые дали им возможность изучать живой мозг с беспрецедентной детализацией.

Авторами исследования выступили нейробиолог Майкен Недергаард, которая является содиректором Центра трансляционной нейромедицины Рочестерского и Копенгагенского университетов, а также профессор нейроанатомии Кьельд Мельгорд из Копенгагенского университета.

"Открытие новой анатомической структуры, которая отделяет и помогает контролировать поток спинномозговой жидкости (СМЖ) в мозгу и вокруг него, теперь дает нам гораздо большее понимание сложной роли, которую СМР играет не только в транспортировке и удалении отходов из мозга, но и в поддержании его иммунной защиты", – цитирует Недергаард издание SciTechDaily.

Исследование ученых было сфокусировано на мембранах, окружающих мозг и создающих барьер от остального тела, удерживая его в среде спинномозговой жидкости. Речь идет о барьере, состоящем из отдельных слоев, известных как твердая, паутинная и мягкая мозговая оболочка.

Новый слой, открытый исследовательской группой из США и Дании, разделяет пространство под паутинной оболочкой на два отдела, разделенных новооткрытым слоем, который исследователи назвали SLYM, аббревиатурой от Субарахноидальной лимфообразной мембраны (Subarachnoidal LYmphatic-like Membrane). Хотя большая часть исследований в статье описывает функцию SLYM у мышей, они также сообщают о фактическом ее присутствии в мозге взрослого человека.

SLYM относится к типу мембраны под названием мезотелий, которая, как известно, образует защитный слой вокруг других органов в организме, включая легкие и сердце. Мезотелий обычно окружает и защищает органы, а также содержит иммунные клетки.

Идея о том, что такая мембрана может находиться и в центральной нервной системе (ЦНС), впервые возникла у Мельгорда, исследования которого сосредоточены на нейробиологии развития, а также на системах барьеров, защищающих мозг.

Новая мембрана очень тонкая и щепетильная. Она толщиной в одну или несколько клеток. Однако SLYM является плотным барьером и пропускает только очень малые молекулы, разделяя "чистую" и "грязную" спинномозговую жидкость.

Ученые подозревают, что SLYM играет важную роль в циркуляции спинномозговой жидкости, обеспечивая приток свежей СМЖ и вымывая из центральной нервной системы токсичные белки, связанные с болезнью Альцгеймера и другими неврологическими заболеваниями.

SLYM также важна для защиты мозга. Мембрана предотвращает проникновение иммунных клеток извне, а также содержит свою популяцию иммунных клеток ЦНС, которые используют SLYM для наблюдения за поверхностью мозга. Это позволяет им сканировать спинномозговую жидкость на наличие признаков инфекции.

Исследователям удалось установить, что при воспалении и старении на мембране скапливаются большие и разнообразные концентрации иммунных клеток. Также они узнали, что когда мембрана была разорвана во время черепно-мозговой травмы, это позволило иммунным клеткам, не относящимся к ЦНС, проникнуть в мозг.

Таким образом, ученые предполагают, что SLYM может играть значительную роль в развитии таких заболеваний, как рассеянный склероз, инфекции центральной нервной системы и болезнь Альцгеймера. Они могут быть спровоцированы или ухудшены при нарушении в работе мембраны.

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