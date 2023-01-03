Что происходит с человеческим мозгом в космосе: ученые отследили изменения

Мозг космонавтов "перестраивается", чтобы адаптироваться к длительным космическим полетам. Эти изменения сохраняются и следующие семь месяцев после возвращения на Землю.

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Об этом говорится в новом исследовании, в котором анализируются структурные изменения, которые происходят в мозге после длительного космического полета. Его результаты опубликовали в журнале Frontiers in Neural Circuits.

Мозг космонавтов изучала команда Европейского космического агентства (ЕКА) под руководством доктора Флориса Вуйтса из Университета Антверпена.

В этом исследовании ученые впервые изучили структурные изменения в мозге после космического полета на уровне трактов белого вещества глубокого мозга.

Белое вещество относится к частям мозга, которые отвечают за связь между серым веществом и телом, а также между различными областями серого вещества. Отмечается, что белое вещество — это канал связи мозга, а серое вещество — место, где происходит обработка информации.

Чтобы изучить структуру и функции мозга после космического полета, исследователи изучили 12 космонавтов-мужчин до и сразу после их космических полетов. Они также сделали восемь последующих сканирований через семь месяцев после космического полета. Все космонавты участвовали в длительных полетах средней продолжительностью 172 дня.

Исследователи нашли подтверждение концепции "наученного мозга".

"Мы обнаружили изменения в нейронных связях между несколькими двигательными областями мозга", — рассказал один из ученых.

"Моторные области — это мозговые центры, где инициируются команды для движений. В невесомости астронавту необходимо радикально адаптировать свои стратегии движения по сравнению с Землей. Наше исследование показывает, что их мозг перестраивается", — добавил ученый.

Последующее сканирование показало, что после семи месяцев возвращения на Землю эти изменения все еще были видны.

Исследование может стать основой для будущих исследований полного спектра изменений мозга во время освоения космоса человеком.

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