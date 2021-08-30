В Индонезии найдены останки девушки, принадлежавшей к неизвестному ранее виду людей. Фото

Генетический анализ останков женщины, погребенной 7,2 тысячи лет назад на территории современной Индонезии, показал, что она была представительницей ранее неизвестного вида людей.

Так, ученые, статью которых публикует журнал Nature, выделили ДНК женщины и обнаружили, что она принадлежала к популяции охотников-собирателей, чьи предки могли прийти на остров Сулавеси раньше, чем папуасы и аборигены Австралии и Тасмании.

При этом, согласно результатам исследования, в геноме этой женщины меньше генов от денисовского человека (вымершего более 40 тысяч лет назад подвида людей), чем в геноме большинства современных австралийских аборигенов и папуасов.

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Из костного порошка височной части ее черепа Селина Карлхофф из Института истории человечества Общества Макса Планка совместно с учеными из Австралии, Германии, Индонезии, Малайзии и Южной Кореи получили первую ДНК, найденную в древнем островном регионе, который тысячи лет тому назад был вратами в Новую Гвинею и Австралию.

По оценкам исследователей, женщина, которой дали имя Бессе и которой было около 17-18 лет, умерла примерно 7,3-7,2 тысячи лет назад. Ее останки были найдены во время раскопок в пещере Паннинге в 2015 году.

Тело Бессе было погребено в согнутом положении на глубине около 1,9 метра. Ученые предполагают, что она была связана с первыми поселенцами Индонезии, прибывших туда морем из материковой Азии около 65 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода.

Таким образом, исследование показало, что геном Бессе принадлежит к ранее неизвестной популяции толианцев, предположительно, охотников-собирателей, которая обитала на Сулавеси до заселения Сахула (объединенного континента Австралии и Новой Гвинеи) предками папуасов, аборигенов Австралии и Тасмании не позже, чем 50 тысяч лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании был найден лагерь неандертальцев, которому, по оценкам археологов, около 70 тысяч лет. Это место предшественники современных людей использовали для добычи животных.