Археологи обнаружили в Испании лагерь неандертальцев, которому 70 тыс. лет. Фото

Около Мадрида (Испания) ученые раскопали охотничий лагерь неандертальцев. Это место использовалось для добычи животных больше 70 тысячи лет назад.

Археологи рассказали, что древние люди охотились на крупных копытных животных, после чего разделывали их туши и переносили на такие стоянки. Об этом пишет журнал Quaternary Science Review. По данным исследований, на территории современной Испании неандертальцы существовали еще 430 тысяч лет назад, а вымерли около 39–41 тысяч лет назад.

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Обнаруженная стоянка в пригороде Мадрида в местности Пинилья-дель-Валье находилась в горной местности в верховьях реки Лозойя. Охотничья стоянка занимала площадь около 300-400 кв.м. Были найдены каменные орудия, следы очагов, а также другие следы человеческой деятельности.

Археологи идентифицировали останки животных, убитый неандертальцами. Среди 21 вида есть степной носорог, бык, дикая лошадь, осел, лань, олень, косуля, а также несколько представителей подсемейства козьих. Среди хищников были найдены кости бурого медведя, берберийского льва, пятнистой гиены, серого волка, рыси, лисицы и хорька.

Археологи предположили, что охотники временно использовали стоянку в теплое время года, когда в регионе было много дичи.

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