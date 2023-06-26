В джунглях Мексики нашли потерянный город майя: что о нем известно

Мая – это одна из самых древних загадочных цивилизаций мира, которая существовала примерно с 2000 года до нашей эры до конца XVII века. Ее достижения в искусстве, архитектуре и астрономии поражают до сих пор.

Видео дня

В Национальном институте антропологии и истории Мексики заявили, что археологи обнаружили в джунглях забытый город мая. Ancient Origins узнал, какие новые факты о древнем народе обнаружили ученые (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мексиканские археологи провели масштабное обследование полуострова Юкатан, где нашли город, расположенный в штате Кампече, в экологическом заповеднике Эк-Балам. Там находились пирамиды, площадка для игры в мяч, сакральные места. Находка получила название "Окомтун", что на языке мая означает "каменный столб".

Поселение расположено на возвышенности, как и большинство городов мая. Территория богата лесами, водоемами, болотными участками и сенотами (водные источники или места для жертвоприношений).

Город оборудован 15-метровыми пирамидальными постройками и площадкой для игры с мячом. Это не просто вид спорта, но и ритуал религиозного значения, который был популярен среди ацтеков.

Такая игра была способом принесения человеческих жертв богам. Игроки использовали только бедра, чтобы проталкивать резиновый мяч сквозь каменные обручи, изображая битвы и обряды плодородия.

Благодаря исследованиям было обнаружено еще одно поселение древней цивилизации в Гватемале у реки Ла Пасьон. Именно этот водоем имел важное культурное и практическое значение для народа. Она была источником не только для сельского хозяйства и рыболовства, но и важным каналом, соединяющим окружающие общины с главным городом и поддерживающим их жизнедеятельность.

На берегах реки также пролегали торговые пути, люди передвигались по каноэ, чтобы обмениваться товарами.

По словам ученых, ряд алтарей, обнаруженных в городах, возможно были предназначены для общинных ритуалов. Археолог Иван Спрайц объяснил, что цилиндрические каменные колонны, вероятно, являлись входами в комнаты в верхних частях зданий.

Также доказательства свидетельствуют о том, что город начал приходить в упадок примерно в 800-1000 годах нашей эры. На это повлияло ухудшение состояния окружающей среды, войны, упадок торговых путей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые предрекли конец человеческой цивилизации.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.