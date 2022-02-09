В Британии создали летающих роботов размером с насекомое: где их будут использовать

Команда ученых Бристольского государственного университета в Англии разработала новейшую систему автономных роботов с машущими крыльями. Размер этих андроидов сопоставим с параметрами пчел, мух и других некрупных насекомых.

Об этом сообщило издание Science Daily, ссылаясь на научное сообщество. "Изобретенная система позволит проложить путь к менее затратным, более легким и более эффективным микролетающим роботам для мониторинга окружающей среды, поисково-спасательных работ и развертывания в опасных условиях", – указано в сообщении.

Руководитель группы ученых, профессор робототехники Джонатан Росситер обратил внимание, что новые летающие аппараты были вдохновлены механическими пчелами, созданными для искусственного опыления растений на больших территориях.

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Однако приводить крылышки в движение приходилось за счет сложного комплекса двигателей и шестеренок, а это добавляло в конечном результате нежелательный вес и проблематичность в обслуживании.

"Мы смогли воспроизвести искусственную мышечную систему с прямым приводом. Пара хлопающих крыльев под этой системой может обеспечить большую мощность по сравнению с мышцами насекомых того же веса", – подчеркнул профессор.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году компания американского миллионера и изобретателя Илона Маска обещает представить новейшую разработку роботочеловека, который по мотивам научно-фантастического рассказа Айзека Азимова создан для служения людям.