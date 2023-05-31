Ледники Арктики кишат 'зомби': ученые совершили неожиданное открытие

На первый взгляд ледники Арктики кажутся полностью безжизненными. Но это не так. В ледовом покрове Гренландии и Исландии можно встретить множество микроскопических форм жизни. Подобно сезонным зомби, многие из этих организмов спят зимой, просыпаясь от морозного сна только когда летом все начинает таять.

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О невероятном разнообразии в арктической мерзлоте, о котором недавно не догадывались даже ученые, рассказало издание Science Alert. Теперь они делают довольно мрачные прогнозы по поводу будущего этих микроорганизмов из-за потепления климата.

По словам микробиолога Александра Анесио из Орхусского университета в Швеции, в небольшой луже талой воды на леднике можно найти до 4000 тысяч разных видов. Это и бактерии, и грибы, и вирусы, и водоросли. "Это целая экосистема, о существовании которой мы до недавнего времени и не подозревали", – рассказал он. Когда исследователи подробно изучить лед и снег на двух ледниках в Исландии и Гренландии в середине-конце лета, более половины обнаруженных ими бактерий были активны. Остальные оставались бездейственными или были мертвыми.

Впрочем, когда все эти организмы поместили в более теплые условия, большинство находившихся в спящем состоянии ожили, вернули себе способность читать гены и производить строительные блоки аминокислот. Полученные в ходе таких исследований данные свидетельствуют, что микробные сообщества на снегу и льду могут быстро реагировать на изменения таяния льда.

Но хотя адаптация к изменению климата обычно считается хорошей вещью как минимум на уровне видов, правдой также является то, что резкое изменение на уровне одного организма может дестабилизировать всю систему. Ожидается, что в будущем изменение климата принесет больше осадков и зимних оттепелей в Арктике, и некоторые микробы уже начали процветать в слякоти.

Снежные водоросли, лучше всего проявляющие себя в талой воде Гренландии, имеют глубокий темно-фиолетовый цвет, и в последние годы ученые, такие как Анесио, заметили, что пятна такого цвета начали распространяться. Темный вид снега и льда означает, что такая поверхность поглощает больше солнечного света, а это, в свою очередь, ускоряет таяние на 20%.

Между тем снежные водоросли не учитываются в современных климатических моделях. И именно заложенное в них отсутствие микробов во льду — лишь одно из объяснений того, почему ледники Гренландии действительно тают быстрее, чем предполагает такая модель. Предыдущее исследование, например, показало, что добавление воды в снежный покров в течение двух месяцев привело к увеличению количества снежных водорослей на 48%. Всего через три дня размораживания в лаборатории некоторые образцы из текущего исследования содержали на 35% больше активных микробов, чем раньше.

"Очень важно, что наши результаты показывают, что ледниковые микроорганизмы способны реагировать на кратковременные события таяния, происходящие в масштабе времени от нескольких часов до нескольких дней, что достаточно коротко, чтобы периодическое таяние на поверхности ледников могло потенциально повлиять на функционирование ледниковых экосистем. биогеохимические циклы", – пишут ученые.

Но их прогноз указывает, что усиленное потепление именно зимой станет распространенным с последующим изменением климата. А это может повлечь за собой экологические изменения ледников.

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