В апреле произойдет уникальное солнечное затмение: точная дата и время, где можно будет увидеть

Уже 8 апреля мир будет любоваться редким полным солнечным затмением. Тень Луны пройдет по солнечному диску, на несколько минут образовав в небе огненное кольцо. Но наблюдать это зрелище можно будет далеко не повсюду.

OBOZ.UA рассказывает, какие жители Земли смогут наблюдать явление в максимальной его красоте и когда произойдет небесное событие. А также объясняет, как полюбоваться им жителям Украины.

Что такое полное солнечное затмение

Полным в астрономии считается то солнечное затмение, во время которого Луна, проходящая четко между Землей и Солнцем, закрывает звезду полностью. Тень от природного спутника покрывает поверхность планеты, наступают временные сумерки среди дня, температура падает и в дневном небе становятся видимыми звезды.

Обычно такое явление является видимым в относительно небольшой полосе поверхности Земли. Еще и длится оно недолго. Полная фаза продолжается всего несколько минут.

Где и когда будет видно полное солнечное затмение 8 апреля

Сразу досадная новость – полная фаза солнечного затмения состоится в 20:18 по киевскому времени. В это время в начале апреля в Украине уже наступает ночь, так что полюбоваться небесным событием собственными глазами мы не сможем. Однако остается вариант с онлайн-трансляциями. Но о нем позже.

Сейчас расскажем, где именно затмение будет полным. Лучше всего рассмотреть редкое явление смогут жители Мексики. Там полная фаза затмения будет, к тому же, самой долгой – любоваться солнечным кольцом в небе жители страны смогут более 4 минут. Также увидеть явление смогут американцы – в их небе событие продлится с 3:45 мин. до 4:25 мин. Повезет также жителям Канады. У них полная фаза продлится немного меньше – от 1:30 мин до 3:25 мин.

За явлением смогут наблюдать еще и корабли сначала на юге Тихого, а затем на севере Атлантического океана. Повезет также некоторым странам Центральной Америки и Западной Европы. Но там солнечное затмение будет только частичным.

Как смотреть в Украине

Все желающие в Украине тоже смогут увидеть солнечное затмение в прогрессе. Но для этого им придется включить онлайн-трансляцию астрономического события.

Так, американское аэрокосмическое агентство NASA проведет официальную трансляцию с комментариями экспертов.

А также покажет, как выглядит небесное событие через линзы нескольких крупных телескопов.

Свою трансляцию также организует Национальный научный фонд США. Он будет транслировать явление из Далласа, штат Техас. Из Калифорнии его покажет публичная учебная лаборатория Exploratorium.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как солнечное затмение выглядит, если смотреть на него с Луны.

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