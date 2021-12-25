Увидеть бездну космоса: NASA запустит телескоп 'Джеймса Уэбба', который способен изменить все

С космодрома Куру во Французской Гвиане 25 декабря NASA запустит ракету, которая выведет на орбиту Земли космический телескоп "Джеймс Уэбб". Это устройство поможет ученым значительно продвинуться в изучении вселенной, как в свое время это сделал легендарный "Хаббл".

Рассказываем об истории, интересных фактах и возможностях чуда современных технологий, которое вскоре начнет исследовать тайны космоса. Начнем с того, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" должен стать преемником телескопа "Хаббл". За 30 лет своей работы он помог ученым совершить множество важных научных открытий, продвинувших астрономию на годы вперед.

Именно благодаря данным "Хаббла" исследователи узнали, что вселенная не только расширяется, но и делает это с ускорением. Чтобы объяснить это явление, даже была сформулирована теория о существовании "темной энергии", равномерно наполняющей все космическое пространство.

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История телескопа

Разработка космической обсерватории началась еще в конце 90-х годов. Тогда проект оценивался в 500 миллионов долларов, а запуск был намечен на 2007 год. Сначала он носил название "Космический телескоп нового поколения" или же сокращен – NGST. Но в 2002 году его переименовали в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба.

Его создание затянулось на годы и впоследствии разработка все больше стала нуждаться в ресурсах, а запуск снова и снова откладывался. В 2010 году на этот проект уже было потрачено $5 млрд. Сенаторы США даже инициировали расследование и предложили сократить на потраченную сумму финансирования NASA. Однако новость о том, что проект могут заморозить, сплотила весь научный мир.

Ученые из других стран, авторитетные научные издания и общественность, апеллировали к правительству США и убеждали в важности этого телескопа для развития науки. На чудо техники уже было потрачено более $10 млрд. Стоит отметить, что его строительство было завершено еще в 2016 году, но с того момента дата запуска из года в год переносилась.

Изначально запуск был запланирован на 24 декабря, но NASA снова сообщило об изменении графика. Теперь его должны запустить 25 декабря с пусковым окном между 14:20 и 14:52 по киевскому времени, если не возникнут новые проблемы. В него было вложено столько времени и ресурсов, что агентство просто не имеет права на ошибку.

Возможности телескопа

Телескоп "Джеймс Уэбб" имеет в разы большие технические возможности, чем его предшественник. "Хаббл" был оптическим прибором, который мог работать только в видимой глазу плоскости, поэтому он просто не способен исследовать черные дыры и экзопланеты.

Новейшая же технология работает на принципе инфракрасного излучения. Это позволяет исследовать объекты со слабым освещением, а также очень отдаленные планеты и звезды, к которым просто не могла получить оптика "Хаббл". Чувствительность камер "Вебба" примерно в 100 раз выше, чем у его предшественника, исследовавшего космос 30 лет.

В NASA отмечают, что если благодаря "Хабблу" ученым удалось углубиться в историю вселенной на 13,5 млрд лет, то трудно представить возможности, которые даст опытам новая разработка.

Дело в том, что чем дальше находятся космические объекты от Земли – тем они старше. И ученые надеются, что оптика "Уэбба" сможет добраться до более древних планет и звезд, возникших после Большого взрыва.

Строение телескопа

Главным элементом телескопа является зеркало, размером 6,5 метров с тонким покрытием из золота. (У "Хаббла" оно было всего 2,4 метра). Конечно же, такую огромную конструкцию просто невозможно безопасно отправить в космос, поэтому зеркало решили разделить на 18 частей, которые будут вложены в ракету и "распустятся" в полноценную конструкцию уже на орбите Земли.

Орбита космической обсерватории была выбрана специально именно так, чтобы она постоянно находилась в тени Земли, чтобы фоновые шумы не влияли на работу техники.

Вывести на орбиту разработку NASA планируется с помощью ракеты-носителя "Ариан-5", которая будет запущена с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Эта процедура будет сделана благодаря поддержке Европейского космического агентства.

Интересные факты

Следует отметить, что самая трудная часть начнется уже на орбите Земли. Ведь придется совершить около 300 операций, каждая из которых должна пройти идеально точно, иначе все придется начинать сначала. Все это будет происходить в автономном режиме, ведь обсерватория будет находиться 1,5 млн км от поверхности Земли.

Не менее интересным фактом является то, что из-за чрезвычайной чувствительности камер, работающих в инфракрасном спектре, телескоп следует держать в постоянном холоде. Именно поэтому, чтобы уберечь разработку от перегрева, он был оснащен огромным тепловым экраном. В развернутом состоянии он имеет размеры теннисного корта. Этот щит состоит из 5 слоев, изготовленных из специального материала – каптона.

Если на внешнем слое температура будет равна около 110°C, то на последнем, который находится ближе всего к аппарату, - 236°C. И это учитывая, что обсерватория будет постоянно находиться в тени нашей планеты. К тому же, столько слоев были созданы, чтобы защищать технику от ударов космических обломков.

Именно развертывание теплового экрана может стать самой тяжелой частью операции, но он должен стать залогом долговечности телескопа, ведь ученые рассчитывают, что миссия будет длиться 10 лет, поэтому на развертывание этого щита будет потрачено несколько дней.

Планируется, что только через 3 дня после того как аппарат пролетит Луну, начнется процесс его автономного сбора. Права на ошибку нет, ведь на его создание ушло более $10 млрд и десятки лет труда множества специалистов.

Еще одной особенностью "Джеймса Уэбба" является встроенная программа доступа к времени наблюдения. Она будет распределять время для всех ученых, подавших заявку на использование телескопа. Ожидается, что спрос будет значительно превышать возможности техники, поэтому часть времени будет гарантированно предоставлена ученым, принимавшим участие в создании аппарата, а остальная часть – будет распределяться между всеми желающими астрономами по рассмотрению их заявки.

Прямая трансляция запуска ракеты-носителя начнется в 13:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, телескопу Hubble удалось сфотографировать уникальную галактику, напоминающую "расплавленное кольцо", которую еще называют кольцом Эйнштейна.