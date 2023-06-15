Утрата одного компонента атмосферы превратит Землю в глыбу льда: расчеты ученых

Озоновый слой, играющий важную роль в защите людей от опасного ультрафиолетового излучения, оказался очень важным и для формирования климата на планете. Если бы не он, вероятно, жизнь бы на Земле существовала в совершенно иной форме при постоянной зиме.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале препринтов arXiv. Ученые впервые изучили, какую роль сыграл озоновый слой для климата.

Эволюция климата Земли состоит из многих компонентов, но новое исследование показало, насколько важен озоновый слой для температуры на поверхности планеты. Ученым давно известно, что озоновый слой в атмосфере имеет решающее значение для блокирования ультрафиолетового излучения Солнца, но раньше не проводилось исследований, изучающих какую роль играет озон в климатических изменениях.

Как выяснилось, исчезновение только этого одного фактора привело бы к падению температуры на 3,5 Кельвина (около минус 270 градусов по Цельсию).

Озон появился в атмосфере Земли уже после появления жизни, а стабилизировался к существующей толщине относительно недавно.

Чтобы исследовать влияние озонового слоя, исследователи провели ряд симуляций климата Земли, изменяя количество озона в верхних слоях атмосферы.

Эксперименты показали, что наличие озона влияет на температуру поверхности Земли, в среднем повышая ее примерно на 3,5 Кельвина. Если бы по тем или иным причинам мы потеряли озоновый слой, это стало бы катастрофой для человечества.

Ученые установили, что в первую очередь это привело бы к охлаждению верхних слоев стратосферы, которая стала бы более сухой. В результате этого водяной пар больше бы не концентрировался в стратосфере, нарушая парниковый эффект, согревающий Землю.

Недостаток озона и, как следствие, охлаждение стратосферы также дестабилизирует слой атмосферы, который предотвращает образование облаков. Это приведет к тому, что облака будут более распространены на меньших и больших высотах, что будет мешать солнечным лучам пробиваться к поверхности Земли.

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