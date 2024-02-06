Почему люди не чувствуют, как крутится Земля: научное объяснение

Земля движется вокруг Солнца со скоростью 107 826 тысяч км/ч и совершает полный оборот раз в 24 часа. Человек не испытывает вращения планеты по двум причинам: плавность и гравитация.

Такое объяснение дала астроном и контент-стратег обсерватории Веры К. Рубин в Чили Стефани Деппе, пишет Live Science. Она отметила, что атмосфера нашей планеты движется так же быстро, как и мы – то есть в отношении нас она неподвижна. Это явление специалист объяснила на примере автомобиля.

Если вы в автомобиле и едете с постоянной скоростью по шоссе, если вы закроете глаза и отключите шум дороги, вы почувствуете неподвижность. Если бы эта машина постоянно тормозила, вы бы знали, что она двигается. Но поскольку она едет с постоянной скоростью, вы чувствуете себя неподвижными", – отметила Деппе.

Другая причина, почему мы не ощущаем вращения Земли, – это гравитация.

"Сила гравитации, которая удерживает нас на Земле, намного, намного, гораздо сильнее силы, которая откинула бы нас наружу", – рассказал профессор физики и оптики в Университете Северной Каролины в Шарлотте Грег Гбур.

По его словам, ускорение силы тяжести на поверхности Земли составляет около 9,8 м/с^2, а его уменьшение из-за вращения Земли на экваторе, где все двигается быстрее всего, составляет около 0,03 м/с^2.

"Это очень мало по сравнению с тем, что мы чувствуем от самой силы притяжения, поэтому мы ее не замечаем", – говорит Гбур.

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