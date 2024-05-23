Уникальные случаи Альцгеймера могут стать ключом к победе над болезнью – исследование

Согласно новому исследованию, больные Альцгеймером могут не испытывать никаких симптомов. Несколько таких случаев обнаружили исследователи из Нидерландского института нейронаук.

Команда утверждает, что их исследование мозга этих пациентов может ответить на вопросы о новых методах лечения болезни. Ученые изучали мозговую ткань более 5 000 умерших доноров, хранящуюся в Нидерландском банке мозга, и обнародовали результаты работы в журнале Acta Neuropathologia Communications.

Эти люди решили пожертвовать свой орган науке после смерти от широкого спектра заболеваний мозга. Исследователи также имели подробные медицинские записи о каждом пациенте, а также полный список симптомов при жизни.

Из этой группы доноров мозга руководитель исследования Люк де Врис и его команда обнаружили 12 чрезвычайно редких случаев, когда пациент получал положительный результат теста на болезнь Альцгеймера, но не имел никаких клинических симптомов или когнитивного снижения перед смертью. Исследователи называют этих особых людей "устойчивой группой".

"Из всех доноров мы нашли таких 12. Генетика и образ жизни играют важную роль в устойчивости, но точный механизм до сих пор неизвестен", – говорит де Врис в пресс-релизе.

Недавние исследования задокументировали, как физические упражнения, когнитивная активность и многие социальные контакты могут отсрочить начало болезни Альцгеймера. Более того, когнитивно стимулирующая работа может защитить мозг от деменции в дальнейшей жизни.

"Если мы найдем молекулярную основу устойчивости, то у нас появятся новые отправные точки для разработки лекарства, которые могли бы активировать процессы, связанные с жизнестойкостью у пациентов с болезнью Альцгеймера", – продолжает де Врис.

Итак, что же происходило в мозгу стойкой группы? Команда выявила несколько клеточных факторов, отличающихся от типичных пациентов с деменцией.

"Во-первых, астроциты производили больше антиоксиданта металлотионеина. Астроциты похожи на мусорщиков и выполняют защитную роль для мозга", – объясняет де Врис.

Автор исследования добавляет, что астроциты также часто "просят о помощи" у микроглии – иммунных клеток головного и спинного мозга. Однако микроглия может быть очень агрессивным защитником центральной нервной системы. Это приводит к вредному воспалению, которое может усугубить начало болезни Альцгеймера.

В устойчивой группе связь между гиперактивной микроглией и болезнью Альцгеймера была гораздо менее активной. Кроме того, команда обнаружила, что "развернутый белковый ответ" – реакция в клетках мозга, которая избавляется от неправильно свернутых токсических белков – нормально функционировала в устойчивой группе.

У типичных пациентов с болезнью Альцгеймера эта реакция не работает должным образом, что приводит к накоплению токсических белков в мозге и ухудшению когнитивных функций.

"Наконец, мы обнаружили признаки того, что в клетках мозга устойчивых к болезни людей может быть больше митохондрий, что обеспечивает лучшую выработку энергии", – добавляет де Врис.

Что все это означает для предстоящих исследований болезни Альцгеймера? Ученые делают первые шаги к полному пониманию того, как болезнь влияет на мозг. Однако в этом проекте использовалась мозговая ткань от умерших доноров. Предстоящие исследования должны быть сосредоточены на живых пациентах, чтобы понять, сможет ли лечение эффективно излечить болезнь Альцгеймера.

"На основе человеческих данных пока сложно определить, какой именно процесс инициирует развитие болезни. Продемонстрировать это можно только изменив что-то в клетках или животных моделях и посмотрев, что произойдет дальше. Это первое, что мы должны сделать сейчас", – заключает де Врис.

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