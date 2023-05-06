Уничтожение Юпитера может вывести людей на новый цивилизационный уровень: о чем речь

Для того чтобы человечество могло перейти на новую эволюционную ступень, землянам необходимо перейти от истощения собственной планеты к получению энергетических ресурсов непосредственно от Солнца. При этом речь идет не о "зеленой" энергетике или солнечных панелях, а о построении гигантской сферы Дайсона, которая окружит наше светило, перехватывая его энергию еще до того, как она начнет космическое путешествие.

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Однако, у этого в общем-то хорошего, хотя и фантастического, плана есть одно большое но. Как пишет научная журналистка Хайме Грин, для построения такой сферы человечеству придется уничтожить планету размером с Юпитер, являющийся самой большой планетой в нашей Солнечной системе.

Что такое сфера Дайсона

Сфера Дайсона – это концептуальная мегаструктура, предложенная физиком Фрименом Дайсоном в 1960 году.

Дайсон предположил, что по настоящему развитая цивилизация не будет заниматься ветряками и ядерными реакторами, и пойдет дальше, полностью окружив свою родную звезду, чтобы захватить как можно больше энергии.

Согласно идее физика, на близкой орбите к звезде необходимо создать сферическую структуру, поглощающую всю энергию звезды (в случае землян – Солнца), чтобы улавливать максимальное количество ее энергии.

Такая потребность, как считает Дайсон, рано или поздно возникает у каждой развивающейся цивилизации, поскольку планетарные энергетические ресурсы ограничены и в какой-то момент просто уже не способны обеспечить потребности цивилизации.

Сфера не только поможет цивилизации выжить, но и даст ресурсы для нового уровня развития. В частности, поселения на других планетах системы.

При этом сфера Дайсона не обязательно должна быть именно сферической. Это может быть одно широкое кольцо или несколько более тонких колец, внутри которых будут существовать условия для проживания.

Также существует вариант с созданием роя Дайсона, когда вокруг звезды будут летать множество спутников, которые будут улавливать ее энергию.

Есть и другие варианты сфер Дайсона, одни из них предполагают проживание людей в или на сфере, а другие – только существование конструкции, собирающей энергию.

Уничтожение Юпитера

Грин отмечает, что уничтожение Юпитера это не какая-то прихоть, а простая необходимость для человечества. Речь идет о том, что на строительство сферы Дайсона людям будет нужно астрономическое количество ресурсов.

"Если вы хотите получить достаточно материала, чтобы построить такую вещь, вам придется разобрать планету, и не маленькую, а такую, как Юпитер", – написала Грин.

Дайсон оценивал затраты на свой концепт примерно так же. Он также предлагал идею о том, как именно можно было бы уничтожить Юпитер. Астрофизик предлагал спровоцировать ускорение его вращения, которое привело бы к тому, что Юпитер начал бы буквально разваливаться на куски.

Новая цивилизация

Если бы человечество на Земле построило такую сферу, это позволило бы перейти от цивилизации типа I к цивилизации типа II по шкале Кардашева.

Шкала, разработанная астрофизиком Николаем Кардашевым, являлась попыткой создать систему классификации гипотетических внеземных цивилизаций.

Она состоит из трех типов:

тип I : технологический уровень, близкий к уровню, достигнутому на Земле;

: технологический уровень, близкий к уровню, достигнутому на Земле; тип ІІ : цивилизация, способная использовать энергию, излучаемую собственной звездой;

: цивилизация, способная использовать энергию, излучаемую собственной звездой; тип ІІІ: цивилизация, обладающая энергией в масштабах собственной галактики.

Проще говоря, вместо того чтобы использовать конечную энергию Земли, человечество начнет использовать всю энергию, доступную от звезды.

Без вандализма

Несмотря на то, что идея со сферой Дайсона одобрительно воспринимается научным сообществом, идею по уничтожению Юпитера некоторые считают слишком радикальной.

В частности, астрофизик Джейсон Райт заявил, что так же, как люди строят город, постепенно расширяя его границы до огромных размеров, можно было бы построить и сферу Дайсона.

"Это было до некоторой степени спланировано, но никто никогда не говорил: "Эй, давайте построим здесь огромный город. Просто каждое поколение делало его немного больше", – сказал Райт.

Он предлагает сделать сферу Дайсон проектом для нескольких поколений, каждое из которых будет увеличивать его.

"Если энергию можно взять, потому что она все равно улетит в космос, то почему бы ее не взять?" – резюмировал Райт.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о научно обоснованных вариантах полного уничтожения Земли.

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