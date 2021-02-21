Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль. Фото и видео запуска

Украинско-американская ракета "Антарес" 20 февраля вывела на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции.

Запуск состоялся в 19:36 по киевскому времени с острова Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщается на сайте Государственного космического агентства Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Подготовка, испытания и пуск ракеты совершались при участии специалистов конструкторского бюро "Южное", Южного машиностроительного завода и научно-производственного предприятия "Хартрон-Аркос". С территории КБ "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

На борту корабля Cygnus находится 3629 кг полезного груза NASA для МКС – провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года Украина подписала соглашение с американским аэрокосмическим агентством NASA об исследовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.