Первый космонавт-украинец Павел Попович 59 лет назад совершил полет на орбиту. Фото и видео

Ровно 59 лет назад, 12 августа 1962 года, первый космонавт-украинец Павел Попович на "Востоке-4" совместно с Андрияном Николаевым на "Востоке-3" осуществил первый в мире групповой полет двух пилотируемых кораблей.

На орбите Попович по просьбе другого украинца, главы ракетной программы СССР Сергея Королева спел "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю", ставшую первой песней, прозвучавшей в космосе. За успешное осуществление полета он был награжден званием Героя СССР. OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю знаменитого украинца.

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На орбите космонавты Попович и Николаев провели первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе и взаимную фотосъемку, а также ряд научно-технических и медико-биологических экспериментов.

Свой второй полет в космос Павел Попович совершил 3-19 июля 1974 года как командир корабля "Союз-14". Вместе с ним летел бортинженер Юрий Артюхин.

5 июля их корабль состыковался с научной станцией "Салют-3". Совместный полет космического комплекса продолжался 15 суток, в течение которых был проведен ряд научных исследований.

За этот полет Павел Попович повторно получил звание Героя СССР и в то же время – всемирную известность. Особенно своим космонавтом гордилась Украина. Во время доклада Хрущеву он сказал на родном языке: "Я перший радянський космонавт з України..."

Попович был родом из поселка Узин Белоцерковского района Киевской области. Он родился в 1930 году, пережил войну, после которой смог продолжить обучение в школе и закончить ремесленное училище.

Параллельно с учебой в индустриальном техникуме Магнитогорска (Челябинская область) посещал местный аэроклуб.

В 1954 году окончил Качинское военное авиаучилище летчиков в Мичуринске Тамбовской области, служил в частях ВВС СССР. В марте 1960 года одновременно с Юрием Гагариным Попович был зачислен в первый состав отряда космонавтов.

В 1968-м окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского в Москве. С 1963 по 1990 год – депутат Верховного Совета УССР, с 1993 года – генерал-майор авиации в запасе.

До конца жизни Попович занимал должность главы совета директоров Всероссийского института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических исследований. Он умер 29 сентября 2009 года в своей квартире в Гурзуфе от инсульта.

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