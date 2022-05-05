Украина получила возможность использовать высокоточные спутниковые снимки GEOSAT

Благодаря достигнутой более месяца назад договоренности Украина де-факто стала владельцем мультиспектрального оптического спутника и получает эксклюзивные спутниковые данные от GEOSAT 2. Учитывая риски информационной повестки дня в условиях военной агрессии, сообщение о соглашении появилось в публичном пространстве только сейчас.

GEOSAT 2 стал первым спутником, уже передающим оперативные данные наблюдения за территорией Украины исключительно для использования нашей страной. Спутник находится на орбите и позволяет получать данные со сверхвысоким разрешением, ранее недоступным для Украины. Он также дает возможность получать снимки в 100 километрах от государственных границ Украины. Выведенный на орбиту в январе 2022 года украинский спутник "Січ-2-30" имеет в разы меньшее разрешение.

Видео дня

Таким образом Украина усилила наблюдение с орбиты за своей территорией. Это стало возможным благодаря соглашению о передаче спутниковых данных EOS, основателем которого является Макс Поляков, международный предприниматель и меценат.

Стратегическое партнерство EOS и GEOSAT 2 укрепляет потенциал космической разведки Украины и помогает увеличить эффективность защиты территории страны, а также повышает качество сбора данных об ущербе, нанесенном населению и экономике военная агрессия российской федерации. Данные можно использовать для решения задач в аграрном секторе, лесном хозяйстве и других отраслях.

Реальные вызовы, с которыми столкнулась Украина, показали нехватку качественных спутниковых снимков для многих направлений. Наш доступ к GEOSAT 2 будет полезен всем отраслям экономики Украины, которые используют спутниковую аналитику в своей деятельности в долгосрочной перспективе. Однако очень важен доступ к спутниковым данным именно для оперативной военной разведки", – говорит основатель EOS, международный предприниматель и меценат Макс Поляков.

"Украина должна активизировать разработку собственных технологий, которые позволили бы усилить безопасность страны. Не зависеть от промедлений международных партнеров или многомесячного заключения контрактов с иностранными компаниями. А самим создавать современное вооружение и быть готовыми в любой момент защищать свою страну и украинцев. Я готов инвестировать в военные и разведывательные технологии, направленные на укрепление безопасности Украины", – подчеркнул Макс Поляков.