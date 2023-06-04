Уколы красоты могут быть смертельными: ученые обнаружили проникновение ботокса в мозг

Ботокс, который используется для так называемых уколов красоты или уколов молодости, может быть чрезвычайно опасным, поскольку способен попасть в мозг, нарушив связь между нейронами. В результате такое отравление может привести к параличу.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The EMBO Journal. Австралийские ученые, выступившие авторами исследования, узнали о том, как происходит попадание токсического вещества в мозг.

Уколы ботокса – одна из самых распространенных в мире косметических процедур, на которую ежедневно решаются миллионы женщин и мужчин.

При этом ботокс, известный как ботулотоксин типа А, на самом деле является одним из наиболее токсичных соединений, известных ученым. Людей же, которым вкалывают ботокс, спасает лишь то, что косметологи используют очень малую дозу, которая обычно не вредит организму. Однако существуют случаи, когда такие уколы приводят к не совсем тем результатам, которых ожидают клиенты.

Как рассказывает Cosmos magazine, ученым удалось раскрыть специфический молекулярный механизм, позволяющий ботоксу попадать в нейроны головного мозга и вызывать паралич.

Исследователи узнали, что проникновение в мозг происходит благодаря захвату комплекса рецепторов.

Нейробиолог Квинслендского университета профессор Фредерик Менье рассказывает, что исследование обнаружило, что рецептор под названием Synaptotagmin 1 связывается с двумя другими ранее известными рецепторами клостридиального нейротоксина. Вместе они образуют крошечный комплекс, который размещается на плазматической мембране нейронов.

Именно этот комплекс захватывает токсин, получая доступ к синаптическим пузырькам, которые хранят нейромедиаторы, критические для связи между нейронами.

"Ботокс прерывает связь между нервами и мышечными клетками, вызывая паралич", – рассказали ученые в исследовании.

При этом в результате исследования ученым удалось узнать, что для проникновения токсина ботокса в нейрон необходима именно тройная комбинация рецепторов, иначе он не способен проникнуть внутрь.

Исследование не имело целью дискредитировать уколы красоты, поскольку, как известно, бактерия Clostridium botulinum, производящая нейротоксин, может попасть в организм с пищей. Ее можно вдохнуть через частицы грунта или воды. Также бактерия может попасть в организм и через открытую рану.

В результате попадания токсина в организм провоцируется болезнь, известная как ботулизм, которая даже при наличии антитоксинов убивает около 7% инфицированных людей.

Ученые надеются, что результаты исследования позволят более эффективно лечить эту болезнь.

"Теперь мы знаем, как этот комплекс позволяет токсину проникать внутрь, мы можем блокировать взаимодействие между любыми двумя из трех рецепторов, чтобы остановить попадание смертельных токсинов в нейроны", – объяснил профессор Менье.

Кроме уколов красоты, в результате которых ботокс останавливает работу определенных мышц, расслабляя их и не позволяя образовывать морщины на коже, этот токсин используется и для лечения целого ряда клинических состояний, таких как паралич мышц.

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