Ученые заявили об увеличении содержания водорода в атмосфере: чем это грозит

В мире за последнее столетие значительно вырос уровень молекулярного водорода (H2). Согласно новым исследованиям за 20 век на планете из-за деятельности человечества уровень водорода повысился на 70%.

Исследование климатологов из США и Австралии опубликовано в журнале PNAS. Ученые изучали образцы воздуха, что сохранились в пузырьках в ледяных кернах Антарктиды.

В исследовании были изучены образцы воздуха за период с 1852 по 2003 год. Содержание частиц водорода в атмосфере у Южного полюса планеты выросло с 330 частей на миллиард до 550 частей на миллиард, то есть на70%.

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Отмечается, что молекулярный водород – это естественный компонент в составе атмосферы Земли, который образуется за счет разложения солнечным светом формальдегида, образующегося при окислении метана или другой органики или в процессе фиксации азота микроорганизмами из воздуха. Но большая часть водорода – побочный продукт сгорания топлива, а также выхлопных газов авто.

Ученые пояснили, что водород это не парниковый газ, как углекислый газ или метан, но он оказывает влияние на распределение в атмосфере метана и озона. А эти два газа – важнейшие после диоксида углерода, а это значит, что глобальные уровни водорода в атмосфере также могут сказываться на климате.

В исследовании также подчеркнуто, что в период с 2000 по 2015 год увеличивался рост количества H2 в воздухе, в то время как другие источники загрязнения атмосферы ставились под жесткий контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле может произойти глобальная катастрофа – изменение магнитного поля планеты, что ранее привела к уничтожению неандертальцев в Европе и крупных животных в Австралии.