Ученые заявили об угрозе разрушения 'ледника Судного дня': чем это грозит миру

В Антарктиде ледник Туэйтса названный "ледником Судного дня" нагревается внутренним теплом Земли. Если же он полностью растает, то уровень мирового океана приблизительно поднимется на 65 см, что станет катастрофой для прибрежных городов.

Как пишет Space, с 1980 года ледник потерял около 595 млрд тонн льда, что увеличило уровень мирового океана на 4%. За три десятка лет скорость таяния значительно увеличилась.

Новое исследование показало, что кора под западной Антарктидой значительно тоньше, чем под восточной частью. На западе толщина составляет примерно от 17 до 25 км, а на востоке – около 40 км. Поэтому ледник Туэйтса значительно больше подвергается влиянию геотермального тепла, чем ледники на другой стороне континента.

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"Наши измерения показывают, что там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 км, геотермальный тепловой поток может достигать 150 милливатт на квадратный метр под ледником Туэйтса", – сказала геофизик из Института Альфреда Вегенера в Германии Рикарда Дзиадек.

Ученые пояснили, что ледник Туэйтса находится в западной части Антарктиды, которая расположена в океанической впадине. Поэтому кора здесь намного тоньше, чем кора на востоке материка. Средняя температуры мантии Земли 200 градусов, которая и нагревает ледник.

Исследователи предупредили, если весь ледник растает, то это станет глобальной катастрофой. На данный момент ведутся дополнительные работы, чтобы выяснить приблизительное время до полного исчезновения "ледника Судного дня".

Как писал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества.

В случае глобальной катастрофы часть человечества может укрыться в местах, которые надежны защищены даже от падения астероида или же ядерной войны.