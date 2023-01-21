Ученые заявили, что нашли путь вернуть старение 'назад'

Старение – естественный процесс организма, но человечество издавна искало тайный рецепт, чтобы вернуть молодость. Внешнего вида недостаточно – требуется, чтобы обновились органы и клетки.

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Ученые из Гарвардской медицинской школы провели любопытное исследование. Они пытались выяснить, почему мы стареем и есть ли способ это предотвратить. Детали рассказало издание New Atlas.

Были проведены исследования на мышах. Ученые пытались вызвать эпигенетические "программные сбои", вызывающие симптомы старения. "Перезагрузив" систему, можно потенциально продлить продолжительность жизни.

Наш геном имеет полный план ДНК, содержащийся в каждой клетке нашего тела. Эпиген несет дополнительный уровень информации. Ученые доказали, что образ жизни, включая диеты и физические упражнения, изменить эпигенетическое выражение в течение лет.

Эпигенетические изменения обычно связывают со скоростью биологического старения. Но до сих пор нет ответа на вопрос: вызывают ли они симптомы старения, или сами по себе являются таким симптомом.

Гарвардские ученые ускорили процесс повреждения и восстановления ДНК у мышей с помощью процедуры индуцированного изменения эпигенома (ICE).

Таким образом была научно подтверждена роль эпигеномы в старении. Следующим шагом было проверить, можем ли мы замедлить этот процесс. Команда применила "коктейль генной терапии из трех генов, известных как Oct4, Sox2 и Klf4".

Мыши ICE почувствовали резкое понижение биомаркеров старения. Ткани и органы вернулись в более молодое состояние.

"Это сродни перезагрузке неисправного компьютера", – сказал Дэвид Синклер, старший автор исследования.

Гарвардские ученые уверены, что это революционное открытие, которое даже поможет более эффективно лечить многие болезни.

"Это означает, что рак, диабет и болезнь Альцгеймера могут иметь ту же основную причину, которую можно устранить с помощью одного лечения", – написал Синклер в Twitter.

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