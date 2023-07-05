Ученые заставили раковые клетки совершить самоубийство, производя бактериальный токсин

Ученым из Тель-Авивского университета (TAU) впервые удалось закодировать бактериологический токсин в молекулы мессенджерной РНК, которые доставили его в раковые клетки и заставили их фактически совершить самоубийство.

Видео дня

Результаты исследования были опубликованы в журнале Theranostics. Революционным исследованием руководили аспирантка Ясмин Гранот-Маток и профессор Дан Пеер, пионер по разработке РНК-терапии, руководитель лаборатории наномедицины Школы биомедицины и исследований рака им. Шмуниса, а также вице-президент TAU по исследованиям и разработкам.

"Наша идея заключалась в том, чтобы доставить безопасные молекулы мРНК, кодирующие бактериальный токсин, непосредственно к раковым клеткам, побуждая их вырабатывать токсичный белок, который впоследствии убьет их. Это все равно, что поместить троянского коня внутрь раковой клетки", – рассказал Пеер.

Он отметил, что в отличие от химиотерапии, которая убивает как раковые, так и здоровые клетки, новый метод имеет четкую цель и не наносит онкобольному пациенту лишний вред.

В первую очередь ученые закодировали в молекулы мРНК генетическую информацию токсичного белка, вырабатываемого бактериями семейства псевдомонад. Сходная технология была использована при создании вакцины мРНК против COVID-19, когда генетическая информация спаечного белка COVID-19 была закодирована в молекулы мРНК.

Впоследствии лаборатория наномедицины, руководимая Пеером, разработала липидные наночастицы, в которые были упакованы молекулы мРНК. Эти частицы также были покрыты антителами, чтобы убедиться, что "инструкции" от мРНК по производству токсина достигнут именно раковых клеток.

После этого частицы были введены подопытным мышам, которые болели раком кожи.

"Когда раковая клетка считывает "инструкцию", она начинает производить токсин так, будто она сама является бактерией, и этот самостоятельно выработанный токсин в конце концов убивает ее. Таким образом, простой инъекцией в ложе опухоли мы можем заставить раковые клетки "покончить жизнь самоубийством", не повредив при этом здоровые клетки", – отметил Пеер.

Он также добавил, что раковые клетки не смогут выработать резистентность к этой технологии, как это часто случается при химиотерапии, поскольку ученым достаточно заменить природный токсин.

Тесты показали, что первая инъекция такого препарата убивала 44-60% раковых клеток.

По словам профессора, использование именно бактерии псевдомонады и тестирование ее против рака меланомы – это только "вопрос удобства".

Пеер предполагает, что большинство токсинов, производимых анаэробными бактериями, особенно живущими в почве, вероятно, можно будет использовать в этом методе.

"Это наш "рецепт", и мы знаем, как доставить его непосредственно в клетки-мишени с помощью наших наночастиц", – объяснил ученый.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что ученые придумали, как победить ген Эвереста, который является причиной роста раковых опухолей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.