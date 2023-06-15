Ученые впервые в истории создали полностью синтетические человеческие эмбрионы

Исследователям удалось впервые создать синтетические человеческие эмбрионы, созданные из стволовых клеток без участия сперматозоидов или яйцеклетки. Это достижение ставит человечество на грань нравственности вопроса о создании синтетических детей, но ученые надеются, что оно также поможет лучше понимать критически важные ранние стадии развития человека.

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Об успешном исследовании рассказал The Guardian руководитель отдела биологии стволовых клеток и генетики развития в лондонском Институте Фрэнсиса Крика Робин Ловелл-Бедж. Синтетические эмбрионы, не являющиеся продуктом естественного полового размножения, могут помочь ученым изучить первые недели развития эмбрионов, когда, как считается, проявляется множество генетических расстройств.

Ловелл-Бедж объяснил, что идея исследования в том, чтобы смоделировать развитие человеческого эмбриона с помощью стволовых клеток и получить очень много информации о том, как мы начинаем развитие и что может пойти не так.

Проведенное исследование еще не было опубликовано в рецензируемом журнале. Его в США на конференции Международного общества по исследованию стволовых клеток представила профессор из Калифорнийского технологического института и Кембриджского университета Магдалена Жерницкая-Гоец. Ее доклад был продолжением исследований по созданию синтетических эмбрионов с использованием стволовых клеток мышей и обезьян. Такие тесты успешно проводились раньше, но синтетический эмбрион из стволовых клеток человека был создан впервые.

При этом тесты с животными не были полностью успешны, поскольку созданные эмбрионы так и не привели к жизнеспособным беременностям. И ученые не уверены, проблема в самих эмбрионах или в технологии.

Синтетические человеческие эмбрионы после создания не имеют пищеварительного тракта, сердцебиения или зачатков мозга, но содержат клетки, которые способны сформировать все эти структуры.

Как отмечает издание, новые синтетические эмбрионы в Великобритании фактически оказались вне существующего законодательства. Исследователи имеют право исследовать естественно выращенные человеческие эмбрионы только в первые 14 дней, однако действующие правила никак не ограничивают опыты с синтетическими эмбрионами.

"Если все намерение состоит в том, что эти модели очень похожи на обычные эмбрионы, то в определенном смысле к ним следует относиться так же. Пока в законодательстве это не так. Люди озабочены этим", – сказал Ловелл-Бедж.

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