Ученые сказали, когда Солнце взорвется и убьет все живое на Земле

На протяжении всей истории существования человечество предсказывало разные варианты апокалипсиса – от столкновения с метеоритом до большого потопа. Страшные пророчества пугали тысячелетиями.

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Ученые прогнозируют, что когда-нибудь придет конец не только Земле, но и Солнечной системе. Произойдет это, когда вспыхнет Солнце. Хотя до полной смерти Солнца еще триллионы лет, некоторые ученые считают, что нынешняя фаза жизненного цикла закончится через 5 миллиардов лет, сообщает BGR.

После истечения этого времени Солнце станет похоже на красную планету и не сможет создавать тепло. По сути, то Солнце, каким мы его знаем, погибнет.

Его внешние слои станут нестабильными и расширятся, так что Меркурий и Венера первыми встретят ужасный конец.

На Земле, по прогнозам астрономов, начало апокалипсиса начнется с активации яростных солнечных ветров, которые уничтожат защитное магнитное поле.

Хотя такой прогноз пугает, существует вероятность, что человечество даже не увидит взрыва на Солнце. Уже через миллиард лет, утверждают ученые, в результате изменений климата и увеличения яркости Солнца океаны на Земле просто испарятся.

В одном все прогнозы сходятся – будущее нашей планеты под угрозой. Возможно, поэтому многие так сосредоточены на космических путешествиях и мечтают открыть возможность жизни на других планетах. Это, вероятно, позволит человечеству выжить, когда Солнце в конце концов умрет или произойдет другая глобальная катастрофа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что астрономы показали удивительную темную галактику, похожую на "стража Вселенной".

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