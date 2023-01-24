Астрономы показали удивительную темную галактику, похожую на ''стража Вселенной''. Фото

Вселенная может быть удивительнее всего, что может представить человеческий разум. Астрономы показали темную галактику, похожую на "стража Вселенной". Новое изображение получено из телескопа ESO.

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Туманность Конус, являющаяся частью большего комплекса NGC 2264, находится в 2500 световых годах от Земли в созвездии Единорога. Об астрономическом открытии рассказало издание Science Alert.

Европейская южная обсерватория (ESO) опубликовала изображения, на которых зафиксирован лишь небольшой проблеск галактики. Туманность похожа на титанический маяк, что ведет наблюдение за бескрайней пустотой космоса.

Мы всегда представляли галактики ярким скоплением звезд и красок. Но не все туманности одинаковы: они могут отражать свет ближайших звезд, а могут, в случае ионизации звездами изнутри, излучать свой свет.

Галактика Конус – темная и покрытая пылью, поглощающей свет. Подобные туманности известны как молекулярные облака. Пыль излучает инфракрасный свет, отводящий тепловую энергию. Это, в свою очередь, влечет за собой охлаждение облака. Сила тяжести сплачивает, притягивает сгустки пыли и газа.

Набирая определенную массу, звезда создает "обратную связь". Ученые объясняют удивительную форму туманности Конуса давлением излучения. Под влиянием силовых линий магнитного поля струи плазмы вырываются из полюсов звезды

Синие, горячие и детские звезды находятся на этапе, когда их обратная связь разбивается по пылевой туманности.

Астрономы говорят, что по схожему принципу были созданы и знаменитые Столбы Творения.

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