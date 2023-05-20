Ученые разгадали тайну Бермудского треугольника: это мало кому понравится

Теория заговора вокруг Бермудского треугольника существует уже десятилетиями, будоража воображение конспирологов о сверхсекретных правительственных проектах, НЛО или порталах в параллельные миры. Но простая статистика доказывает, что никаких паранормальных событий в этой части света, вероятно, не происходило никогда.

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Такого мнения придерживаются австралийский ученый Карл Крушельницкий и представители Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Как рассказывает Popular mechanic, они убеждены, что это просто сложный для навигации район, а количество аварий там вполне соответствует статистическим данным.

"Нет никаких доказательств того, что таинственные исчезновения происходят в Бермудском треугольнике с большей частотой, чем в любой другой обширной, хорошо исследованной части океана", – писала в свое время NOAA.

Крушельницкий пытается доказать конспирологам то же самое. По его словам, интенсивность движения в этом сложном для навигации районе свидетельствует о том, что "число (кораблей и самолетов. – Ред.), пропавших без вести в Бермудском треугольнике, в процентном отношении такое же, как и в любой другой точке земного шара".

В NOAA также объясняют, что виновником аварий может быть и изменчивый Гольфстрим (теплое морское течение в Атлантическом океане), который может резко изменить погоду.

Кроме того, количество островов в Карибском море приводит к сложностям с навигацией.

Не улучшает дело и тот факт, что в Бермудском треугольнике стрелка магнитного компаса может указывать на настоящий север, а не на магнитный, что тоже создает путаницу в поиске пути.

"Военно-морской флот США и Береговая охрана США утверждают, что нет никаких сверхъестественных объяснений катастрофам на море. Их опыт подсказывает, что объединенные силы природы и человеческая ошибочность превосходят даже самую мнительную научную фантастику", – заявляет NOAA.

Крушельницкий также пытается доказать эту теорию СМИ. Он убеждает, что даже если некоторые громкие исчезновения – такие как рейс 19, группа из пяти пропавших в 1945 году торпедоносцев-бомбардировщиков ВМС США TBM Avenger – способствовали распространению мистических теорий в популярной культуре, в каждом случае настоящей причиной являются плохие погодные условия или вероятная человеческая ошибка. В некоторых случаях это также сочетание обоих факторов.

Бермудский треугольник – это территория между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами.

Считается, что за последние 100 лет там погибли по меньшей мере 1 000 человек, а также исчезли или затонули около 75 самолетов и сотни кораблей.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые предполагали, что причиной аномалий в Бермудском треугольнике могут быть необычные облака над этой территорией.

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