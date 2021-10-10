Ученые придумали таблетку, которая очищает воду за час: как это возможно

В США ученые сообщили о создании таблетки, которая за час может очистить литр воды. Новое средство создано на основе материала гидрогеля.

Открытие сделали специалисты из Техасского университета в Остин, передает Advanced Materials. Они пояснили, что гидрогель – это нерастворимый в воде полимер с высокой степенью поглощения. На основе этого материала создали гидрогелевую таблетку для очистки воды с активированным углем.

Исследователи сказали, что таблетка в воде освобождает перекись водорода и совместно с активированным углем нейтрализует бактерии с эффективностью более чем 99,999% без побочных продуктов. При этом весь процесс не нуждается в какой-либо энергии для очистки воды.

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Сейчас американцы трудятся на тем, чтобы сделать формулу лучше . В будущем такая таблетка должна будет уничтожать разные патогены в воде. Ученые заверили, что производство очистительного средства будет простым и дешевым.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что на данный момент около трети населения в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. А к 2025 году уже половина людей на планете будут испытывать нехватку в питьевой воде.

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