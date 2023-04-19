Ученые приблизились к разгадке секрета корабля легендарного пирата Черной Бороды

Легендарный пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода оставил эффектный образ, массу интересных исторических фактов и головокружительную загадку своего корабля. Дело в том, что у обломков парусника "Месть королевы Анны" археологи обнаружили большое количество кусков угля. Но к моменту гибели судна в 1718 году его не добывали в Северной Америке и потребность в его широком использовании также еще не возникла.

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Впрочем, как пишет издание IFL Science, похоже, ученые смогли найти ключик к этой тайне. Они смогли объяснить странный анахронизм.

Пинас длиной 31,4 метра был спущен на воду в начале 18 века. Первоначально он принадлежал французскому каперу Рене Дюге-Труэну и предназначался для перевозки рабов. Но в конце ноября 1717 г. близ карибского острова Сент-Винсент его захватил Тич, сделав его флагманом своего пиратского флота. Тогда же он переименовал парусник в "Месть королевы Анны". На борту судна находилось до 400 человек, которые передвигались по Карибскому морю и добывали сокровища всеми типичными для пиратов способами.

Погибла "Месть королевы Анны" в июне 1718 года, сев на мель вблизи залива Бофорт, это современный штат Северная Каролина. Обломки судна удалось обнаружить в 1996 году. На месте гибели пинаса были найдены некоторые сокровища Черной Бороды, в том числе золото, бумажные документы, ртуть, изделия из латуни, стеклянные бусы и т.д. Неожиданностью для историков стали разбросанные вокруг остова корабля сотни кусков угля.

Однако, как известно, добывать уголь в Америке стали только в 1870 годах. Тогда в нем возникла необходимость, поскольку появился паровой двигатель, работавший на таком виде топлива. В частности, его использовали и на кораблях.

"В условиях 19 или 20 века простейшим объяснением источника обоих типов угля могли быть Аппалачи, но добычи там не существовало в рассматриваемый период. Кроме того, европейские поселенцы не обнаружили антрацит в Пенсильвании, возможно, в конце 1760-х годов, а настоящая законная добыча полезных ископаемых не велась до 1800-х годов", – объяснил суть анахронизма Джеймс Хауэр, автор исследования, ведущий научный сотрудник и профессор-исследователь Центра прикладных исследований энергетики Университета Кентукки.

Более поздние изыскания показали, что поднятый с морского дня у корабля Черной Бороды уголь датируется значительно более поздним временем, чем годы жизни легендарного пирата. Ученые предположили, что речь идет о простой случайности.

Обломки корабля обнаружили у берегов форта Мэйкон, который позже стал ключевой гаванью и заправочной станцией для угля. Произошло это во время Гражданской войны в США после того, как войска Союза захватили форт 26 апреля 1862 года. В течение следующих двух лет 421 судно совершило в город почти 500 рейсов, чтобы получить уголь. Ученые предполагают, что некоторые из кораблей могли сбросить часть своего груза за борт. Впоследствии приливные течения, ураганы и морские волны собрали их вокруг места гибели "Мести королевы Анны".

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