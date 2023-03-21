Ученые случайно нашли место масштабной битвы с участием Богдана Хмельницкого

История скрывает еще много тайн. Недавно ученые были шокированы новым открытием – во время плановых археологических раскопок в Черкасской области нашли место грандиозной битвы времен Речи Посполитой, участие в которой принимал Богдан Хмельницкий.

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Сражение под Кумейками произошло в 6 декабря 1637 между козаками и войском Речи Посполитой. Богдан Хмельницкий тогда занимал должность писаря. В Национальном музее истории Украины демонстрируются первые находки, найденные археологами на месте битвы. Подробности рассказало издание Факты.

Уникальная находка

Кумейковская битва была масштабной баталией – полем боя стала территория между Кумейками, Софиевкой, Яснозорьем и селом Мошны. По словам Сергея Диденко, руководителя археологической экспедиции, сначала ученые заметили большое количество пуль от мушкетов. Впоследствии уже наткнулись на остатки холодного и огнестрельного оружия. Также были найдены обломки польской экипировки, предметы козацкого быта даже наручники (вероятно – для пленных). Среди находок были и монеты, отчеканенные не позднее 1637 года.

Интересным экспонатом является острие пики польского гусара. Диденко отметил, что это редчайший экспонат раннего периода, в музеях их очень мало.

Некоторые вещи археологи откопали с глубины 0,5 метра, другие лежали почти на поверхности. Ученый подчеркнул, что для полного исследования места битвы потребуется много лет, ведь поле боя занимало сотни, а то и тысячи гектаров.

Что известно о битве под Кумейками

В 1637 году началось большое восстание против притеснений шляхты под руководством гетмана нерегистрового козачества Павла Бута.

Для подавления восстания Речь Посполита направила лучшее коронное войско – более 5 тысяч профессиональных воинов (в то время – значительная цифра). По словам ученого Диденко, 5 декабря 1637 года, накануне дня святого Николая, коронное войско заняло позиции между селами на территории современной Черкасской области.

На следующее утро козаки начали атаку, но натолкнулись на болото перед польскими позициями. Козаки были вынуждены пойти в обход, чтобы зайти в тыл – и именно во время этого маневра войско Речи Посполитой атаковало фланг козаков. Украинцы быстро построили круговую оборону и открыли огонь. За день козаки отразили три мощных атаки, войско Речи Посполитой потеряло почти все боеприпасы.

В итоге 6 декабря коронное войско прорвало оборону. Козаки отошли в сторону Черкасс.

"Война с переменным успехом продолжилась и в следующем 1638 году. В конце концов, закончилась поражением козаков. Но эти события стали своего рода генеральной репетицией победоносной освободительной войны 1648-1654 годов", – подчеркнул Сергей Диденко.

Выдающиеся личности, участвовавшие в битве под Кумейками

В битве под Кумейками участвовали многие известные личности, имена которых вошли в историю. Это, в частности:

Богдан Хмельницкий – тогда – писарь Войска Запорожского

Павел Бут – гетман Войска Запорожского

Дмитрий Гуня – гетман, один из лидеров козацких восстаний

Николай Потоцкий – военный и государственный деятель Речи Посполитой

Стефан Чарнецкий – будущий национальный герой Польши, тогда – поручик

Гийом Левассер де Боплан – будущий автор карт Украины, тогда – командир артиллерией.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об основных событиях из жизни Богдана Хмельницкого и его участии в войне против Речи Посполитой.

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