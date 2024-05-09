Ученые предупредили об атаке смертоносных насекомых из-за изменения климата

Изменение климата может расширить зоны жилья комаров, которые переносят возбудителей малярии, лихорадки Денге, вируса Зика. Болезни, вызывающие малярийные комары, ежегодно уносят более 2 млн жизней.

О смене географического ареала опасных насекомых сообщили американские ученые. Представители Лос-Аламосской национальной лаборатории опубликовали результаты исследований в издании Journal of Climate Change and Health (JCCH).

Согласно исследованию девять видов комаров устойчиво отреагировали на изменение климата, что свидетельствует о потенциальной угрозе.

Высокие температуры могут привести к миграции насекомых к северу, к полюсам. Одновременно области у экватора могут стать слишком жаркими для живых существ.

Недавно OBOZ.UA писал о 5 эффективных средствах от малярии, вакцина от которой до сих пор разрабатывается.

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