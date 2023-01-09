Массовое вымирание продолжится: ученые описали главную угрозу человечеству

Массовое вымирание остается первоочередной угрозой человечества. Ученые утверждают, что флора и фауна переживают кризис массового вымирания в масштабах, невиданных со времен динозавров. Это связано с климатическими изменениями, глобальным потеплением, перенаселением, промышленными выбросами. Растениям и животным просто не хватает места на Земле.

Видео дня

В середине XX века ученые установили, что максимальное количество населения, которое может выдержать наша планета, составляет 3,5 миллиарда. Такой цифры человечество достигло еще в 1970 году. А сейчас население Земли составляет более 8 миллиардов. Человечество уже страдает от исчезновения дикой природы. Детали рассказало издание CBS News.

Будет ли шестое массовое вымирание на Земле

В качестве элементарного примера можно взять Салишское море в штате Вашингтон, США. Когда-то о легендарном "лососевом" море ходили легенды. Ежегодный отлов рыбы достигал суммы в 200 миллионов долларов. В начале 1990-х один из видов лосося оказался под угрозой исчезновения. А по состоянию на 2023 год гибнут уже 14 популяций лосося. Они были вытеснены из рек из-за разрушения среды обитания, потепления и загрязнения. Теперь в Салишском море запрещено ловить рыбу, за исключением краткосрочных периодов в несколько часов или суток.

Исследование Всемирного фонда дикой природы свидетельствует о том, что за последние 50 лет численность глобальной дикой природы сократилась на 69%.

"Чтобы поддерживать нынешний образ жизни на всей планете, вам понадобятся еще пять Земель. Непонятно, откуда они возьмутся", – отметил 90-летний биолог Пауль Эрлих. Большинство его ужасных пророчеств уже сбылись или начинают сбываться.

Тревога, которую Эрлих забил еще в 1968 году, предупреждала, что перенаселение спровоцирует массовый голод. Он также писал, что тепло от парниковых газов растопит полярный лед и человечество уничтожит дикую природу. Сегодня люди захватили более 70% суши и 70% пресной воды на планете.

Биолог из Стэнфордского университета Тони Барноски заявил, что скорость вымирания очень высока и постоянно растет, "мы находимся в кризисе вымирания".

Согласно с исследованием Барноски, нынешняя скорость вымирания в 100 раз быстрее средних темпов за почти 4 миллиарда лет истории. Эти пики указывают на несколько случаев глобального краха жизни. И последними были динозавры, 66 миллионов лет назад.

"В истории Земли было пять массовых вымираний. Под массовым вымиранием я имею в виду ситуацию, когда по меньшей мере 75% известных видов исчезают с лица Земли. Сейчас мы являемся свидетелями вероятного шестого вымирания", – заявил Тони Барноски.

Биолог Лиз Хедли, директор факультета Стэнфордского исследовательского заповедника Джаспер-Ридж, сообщила, что в Калифорнии больше нет медведей гризли. Единственные медведи гризли в Калифорнии остались только на государственном флаге. В Мексике 30 лет назад почти полностью вымерли ягуары

Наибольшее количество уничтожений совершается в Латинской Америке, где согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, численность дикой природы упала на 94% с 1970 года.

Можно ли еще спасти планету

Мексиканский эколог Херардо Себальос – один из ведущих в мире ученых в области вымирания. По его словам, единственное решение – спасти ту треть Земли, которая остается дикой. В настоящее время он проводит эксперимент в биосферном заповеднике Калакмуль вблизи Гватемалы. Благотворители платят семейным фермерам, чтобы они перестали рубить лес. В общей сложности выплаты составляют 1,5 миллиона долларов в год. Это своеобразные инвестиции, чтобы защитить дикую природу.

Но маленьких историй успеха недостаточно, чтобы предотвратить массовое вымирание. Ученые говорят: чтобы спасти планету необходимо увеличить усилия в 10 000 раз. Настоящих усилий совершенно недостаточно, чтобы справиться с изменением климата.

Следует осознать, что изменение климата и вымирание видов представляет угрозу человечеству, которое уже потребляет 175% того, что Земля может восстановить.

А половина человечества, около четырех миллиардов, живет менее чем на 10 долларов в день.

Прошедшие вымирания были вызваны стихийными бедствиями. Сегодня ученые бьют тревогу: возможно, человечеству придется пережить шестое массовое вымирание, созданное им самим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким может быть шестое массовое вымирание на Земле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!