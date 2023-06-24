Ученые показали лицо 16-летней девочки, жившей более тысячи лет назад

Мы знаем, как выглядела одежда и орудия труда в разные исторические времена. А вот какой в реальности, а не на картинах, была внешность у людей, еще живших задолго до нас, представить трудно.

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Исследователи Кембриджского университета смогли воспроизвести лицо 16-летней девочки благодаря ее черепу. Также, проанализировав останки костей, ученые выяснили, что она иммигрировала в Англию из Центральной Европы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Было приложено немало усилий, чтобы воспроизвести черты лица девочки. Команда судебных художников, биоархеологов и археологов тщательно изучила каждую найденную частицу ее тела.

К сожалению, без анализа ДНК ученые не уверены, какой цвет глаз и волос имела девушка, но изображение дает представление о том, какой она была за несколько месяцев до смерти.

"Было интересно наблюдать, как развивается ее лицо. Ее левый глаз был чуть ниже, примерно на пол сантиметра, чем правый. Это было бы достаточно заметно при жизни", - сказал художник-криминалист Гью Моррисон.

Также интересные факты открылись после изотопного анализа костей. Оказалось, что после семи лет она, вероятно, приехала в Англию из-под Альп, возможно, из южной Германии.

После переезда потребление пищи значительно сократилось. Ученые считают, что изменение рациона произошло незадолго до ее смерти.

"Она была довольно молодой девушкой, когда переехала, вероятно, из южной Германии, недалеко от Альп, в очень равнинную часть Англии. Она, вероятно, была очень нездорова и преодолела долгий путь к совершенно незнакомому месту – даже еда была другой. Это, пожалуй, было страшно", - отметил биоархеолог доктор Сэм Леггетт.

Девушка была похоронена в изысканной одежде, а возле нее нашли золотые шпильки. Церемония погребения была проведена согласно "уникальным традициям захоронения в кровати", ее изголовье было украшено гранатовым крестом.

По словам исследователей, в Великобритании было обнаружено только 18 таких захоронений.

Все это указывает на то, что девушка, вероятно, принадлежала аристократическому обществу и одной из первых приняла христианство в Англии в 7 веке.

"Следовательно, похоже, что она была частью элитной группы женщин, которые, вероятно, прибыли из материковой Европы, скорее всего, из Германии, в 7-м веке, но известно о них достаточно мало. Были ли они политическими невестами, или, возможно, невестами Христа? Тот факт, что ее диета изменилась после того, как она прибыла в Англию, говорит о том, что ее образ жизни, возможно, изменился довольно существенно", - добавил доктор Леггетт.

Реконструированное изображение вместе с другими артефактами будет представлено на выставке в Кембриджском музее археологии и антропологии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые воспроизвели лицо 17-летней девушки, жившей на Земле 31 тысячу лет назад.

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