Ученые озвучили новую гипотезу об исчезновении динозавров

Исчезновение динозавров могло вызвать столкновение с землей кометы, а не астероида.

Как пишет Le Temps со ссылкой на гарвардское исследование, вполне вероятно, что за исчезновение динозавров несет ответственность комета из дальних уголков Солнечной системы, а не метеорит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Речь идет о фрагменте кометы диаметром около 7 километров, который возник в результате взрыва кометы из облака Оорта, расположенного очень далеко на границе Солнечной системы.

"Перед тем, как упасть в то место, где сейчас находится большой кратер Чиксулуб на мексиканском полуострове Юкатан, комета приближалась к Солнцу гравитационным притяжением Юпитера, крупнейшей из планет нашей системы", – отмечает издание.

Юпитер действовал как "автомат для пинбола", отправляя кометы обратно на орбиты, приближающие их к Солнцу. Там, столкнувшись с огромной силой притяжения Солнца, самые большие кометы разлетелись на более чем 1000 фрагментов.

"Каждый из фрагментов, один из которых мог быть катапультирован обратно на Землю, потенциально достаточно велик, чтобы вызвать событие, подобное тому, которое убило динозавров", – заявил ведущий автор исследования и студент-астрофизик Гарвардского университета Амир Сирадж.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые выполнили гравитационное моделирование, используя доступные данные об облаке Оорта и движении планет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из университета Рединга (Великобритания) провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что вымирание динозавров началось еще до падения метеорита.