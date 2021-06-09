Ученые оживили червей, которые пролежали 24 000 лет в вечной мерзлоте. Видео

Ученые Гарвардского университета оживили многоклеточные существа, которые были заморожены в условиях суровых температур нынешней Сибири. Коловратки Bdelloid вернулись к жизни спустя 24 000 лет и доказали свою высокую устойчивость к экстремальным условиям внешней среды.

Об исследовании рассказали в журнале The New York Times. Ученые утверждают, что вышедшие из анамнеза бделлоиды были подвержены рекордно низким температурам еще во времена, когда по земле ходили шерстистые мамонты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Микроскопические многоклеточные существа имеют сложную анатомию и являются одними из самых устойчивых к радиации животных на планете. Они могут противостоять экстремальной кислотности, голоданию, низкому содержанию кислорода и многолетнему обезвоживанию", – подчеркнули гарвардские исследователи.

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Чтобы добыть организмы для научной работы, участники эксперимента собрали образцы путем бурения примерно на 3,3 метра ниже ледниковой поверхности на северо-востоке Сибири. Они обнаружили живых бделлоидных коловраток, запертых в древней вечной мерзлоте, средняя температура которой колеблется около 14 градусов по Фаренгейту (-10 градусов по Цельсию).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые из США и Израиля рассказали о новом "эликсире вечной молодости". Однако этот метод действует только на мышей, да и то, только мужского пола.