Ученые обнаружили в космосе ''двойников'' Солнца, Юпитера и Нептуна

Вселенная скрывает много загадок, и человечество до сих пор не приблизилось к получению ответа на вопрос: существует ли жизнь на других планетах? Однако недавно ученые шокировали открытием – в космосе обнаружили "двойников" Солнца, Юпитера и Нептуна.

Видео дня

По словам астрономов, есть надежда наконец-то найти "новую Землю" – планету, пригодную для жизни. Интригующее исследование опубликовало издание Science alert.

Звезда под названием HIP 104045, расположенная в 175 световых годах от Земли, имеет минимум два небесных тела, вращающихся вокруг нее. Это своеобразные аналоги Юпитера и Нептуна.

Согласно исследованиям, архитектура планетной системы играет одну из ведущих ролей в вопросе пригодности небесного тела для обитания.

Международная группа астрономов под руководством Тьяго Феррейра из Университета Сан-Паулу отметила, что открытие планет, подобных Юпитеру и Нептуну, имеет важное значение, ведь планеры малого размера встречаются в космосе чаще, чем планеты-гиганты.

Для сравнения: возраст HIP 104045 составляет примерно 4,5 млрд лет, возраст Солнца – 4,57 млрд. Вес HIP 104045 лишь в 1,03 раза больше веса Солнца. Радиус – в 1,05 раза больше, а его содержание металла очень похоже на показатель Солнца.

Ученые не имеют возможности проанализировать атмосферу "двойников" Нептуна и Юпитера на наличие биосигнатур. Однако сам факт, что в космосе, на сравнительно небольшом расстоянии от нас есть мир, похожий на Солнечную систему, уже имеет огромное значение для астрономов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что к Солнцу впервые за 80 тысяч лет летит уникальная комета, которая может затмить все звезды на небе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.