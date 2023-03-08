К Солнцу впервые за 80 тысяч лет летит уникальная комета: может затмить все звезды на небе

Впервые через 80 тысяч лет в космосе состоится уникальное событие. К Солнцу летит комета, которая может затмить все звезды на небе.

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Астрономы даже установили дату, когда это случится. Комета максимально приблизится к Солнцу 28 сентября 2024 года. Детальнее об открытии рассказало издание Space.

Комету открыли недавно – зимой 2023 года. Почти одновременно южноафриканский телескоп Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) (22 февраля) и астрономы Purple Mountain в Китае (9 января) заметили новое небесное тело, которое назвали кометой C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Недавно открытая комета может выглядеть ярче, чем звезды на ночном небе.

По состоянию на март 2023 небесное тело находится между планетами Сатурн и Юпитер. Ученые вычислили скорость движения небесного тела, которая составляет более 290 тысяч км/ч. С высокой вероятностью, комета приблизится к Земле уже в октябре 2024 года.

Кроме того, по подсчетам астрономов, комета вращается вокруг Солнца раз в 80 660 лет.

Ученые говорят, что все зависит от того, "останется ли комета целой". Все объясняется очень просто – приближаясь к Солнцу, кометы начинают нагреваться и могут распадаться.

Если комета "выживет", она может состязаться по яркости с Венерой. Цичен Чжан, который работает научным сотрудником в Университете Пенсильвании, говорит, что "C/2023 A3 – самая перспективная комета" за многие годы.

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