Ученые обнаружили улыбающегося медведя на спутниковых фото Марса

Ученые продолжают изучать Марс, и недавно планета преподнесла им интересный сюрприз. Специалисты NASA на спутниковых снимках обнаружили изображение, похожее на улыбающегося медведя.

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Интересную находку опубликовал 25 января Университет Аризоны. Детали сообщает издание Live science.

По информации Университета, фото геологических образований невероятной формы было сделано, когда MRO проходил примерно в 251 км над Марсом.

На изображении можно четко заметить круглое лицо "медведя", глаза-бусинки, нос пуговицей и улыбающийся рот.

Согласно заявлению, опубликованному в блоге UA's High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), вероятно, это просто разбитый холм в центре древнего кратера. V-образная структура развала формирует так называемый "нос медведя", два кратера – глаза, а разлом в форме круга – это голова.

Круговой рисунок может быть связан с просадкой отложений над погребенным ударным кратером.

То, что мы видим голову медведя, называется парейдолической иллюзией. Этот феномен изучается в рамках нейрофизиологии восприятия человека. Имеется в виду ложное зрительное или звуковое восприятие реальности на основе ассоциаций. Например, глядя на очертания облаков, мы иногда видим ассоциативные фигуры, которые рисует наш мозг.

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