В феврале Землю накроют две сильные магнитные бури: названы даты

В феврале 2023 года ожидается две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям стоит быть подготовленными и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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Как пишет издание Факты Life, магнитные бури могут вызывать головную боль, воспаление травм и слабость. Три волны так называемых возмущений магнитного поля Земли в феврале ожидаются в первой половине месяца.

Первая магнитная буря начнется 5 февраля, и она будет сильной. Метеозависимым лучше избегать тяжелого труда и больше отдыхать. Лучше всего провести эти дни дома.

Вторая солнечная активность ожидается 7 февраля. Она будет средней силы, однако специалисты все же советуют не недооценивать этот период. В эти дни стоит больше находится на свежем воздухе и придерживаться правильного питания.

Следующая сильная магнитная буря застигнет нас 10 февраля. В этот день возможны резкие перепад настроение, и также апатия. Влияние Солнца могут ощутить не только метеозависимые люди, так что лучше день сделать разгрузочным во всех отношениях.

Отметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье и самочувствие людей. Они опасны в первую очередь для страдающих артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Приблизительно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

Также у людей магнитные бури нередко сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Что специалисты советуют делать в периоды магнитных бурь:

придерживаться здорового питания; лучше в эти дни отказаться от тяжелой пищи и алкогольных напитков;

придерживайтесь правильного режима сна;

проводите время на свежем воздухе.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

В эти дни следует отказаться от употребления кофе, алкоголя, курения – побочные эффекты сильно скажутся на настроении. Не стоит браться за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Также советуют ограничить поездки за рулем автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая в 2023 году магнитная буря накрыла Землю 4 января. Она была слабой – категории G1.

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