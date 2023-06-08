Ученые обнаружили продлевающую жизнь смесь бактерий и вирусов

Поиски секретов долголетия заставляют ученых заглядывать в разные уголки человеческого тела. Так датские исследователи попытались найти тайну жизни в кишечнике и получили достаточно веские результаты.

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Об исследованиях ученых Копенгагенского университета написало издание Mail Online. Они изучали 176 здоровых долгожителей Японии – страны, где 100-летние жители не редкость – и віявили определенную закономерность в том, сочетанием каких бактерий и вирусов населены их кишечники.

"Мы всегда стремимся выяснить, почему некоторые люди живут очень долго. Предварительное исследование показало, что кишечные бактерии старых японцев производят совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к патогенным, то есть болезнетворным, микроорганизмам. И если их кишечник лучше защищен от инфекций, то, вероятно, это одна из причин, по которой они живут дольше других", – объяснил ведущий автор работы Йоахим Йохансен.

По данным проведённого его командой исследования, наличие определенных вирусов в кишечнике может принести пользу всему его микробиому, а следовательно и укрепить здоровье человека в целом. Несмотря на то, что состав микробиома в известной степени регулируется генетически, в него можно вносить коррективы. В частности, ввести обнаруженную исследователями смесь.

Чтобы сделать свои выводы, ученые разработали алгоритм для картирования кишечных бактерий и бактериальных вирусов долгожителей. Полученные результаты сравнили с аналогичными данными, полученными от группы взрослых в возрасте от 18 до 60 лет.

В результате команде удалось обнаружить большое биологическое разнообразие как бактерий, так и бактериальных вирусов именно у долгожителей. "Высокое микробное разнообразие обычно связано со здоровым микробиомом кишечника. И мы ожидаем, что люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, связанных со старением", – рассказал Йохансен.

По его словам, результаты исследования могут быть использованы для увеличения продолжительности жизни других людей из-за изменения их микробиома в сторону оптимального. Балансирование сочетания кишечных бактерий и вирусов должно помочь оградить человека от болезней.

Ученые также объяснили, что заметили, как вирусы, которые поселялись в бактериях кишечника, на самом деле усиливали их. "Вирусы, обнаруженные у здоровых японских долгожителей, содержали дополнительные гены, которые могли бы стимулировать рост бактерий. Мы узнали, что они способны повышать трансформацию определенных молекул в кишечнике, что может служить для стабилизации кишечной флоры и противодействия воспалению", – поделился результатами Йохансен.

В частности, его команда обнаружила, что долгожители продемонстрировали более высокий метаболический выброс микробного сероводорода. А это может поддерживать целостность слизистой не только кишечника, но и всего желудочно-кишечного тракта, начиная от рта, и его устойчивость к патобионтам – патогенам, возникающим в кишечнике.

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