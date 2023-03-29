Ученые обнаружили новую угрозу внутри ледника Судного дня: чем опасна для человечества

Вблизи Антарктиды есть ледник Судного дня или ледник Твейтса. Апокалиптическое название появилось неспроста – ученые говорят, что его таяние может привести к катастрофическим для человечества последствиям.

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Недавно исследователи из Стэнфордского университета озвучили новую угрозу планетарного масштаба. Они обнаружили, что внутри ледника начала происходить своеобразная эрозия. Это может резко ускорить повышение уровня моря. Детали рассказало издание New atlas.

Ледник Судного дня

Ледник Судного дня является словно "тормозной колодкой" для Западноантарктического ледникового щита. Его разрушение может привести к ужасным наводнениям. Многие прибрежные города и регионы пойдут под воду, а уровень моря резко повысится.

Ледник Судного дня имеет глобальное значение для планеты. Но ученые предостерегают: изменения климата приводят к слишком быстрой потере льда. Есть вероятность, что он может растаять в течение нескольких десятилетий.

В 2021 году ученые заявили, что уже в последующие годы высока вероятность потери частей ледника. Огромные глыбы могут отколоться. Если ледник полностью разрушится или расстанет, вода в Мировом океане поднимется на 3 метра.

Прогнозы катастрофы

По словам ученых, поток льда шириной 130 км внутри ледника может значительно расшириться уже в последующие 20 лет.

Дженни Сакейл, доцент кафедры геофизики Стэнфордской школы устойчивого развития Доэрра, отметила, что это похоже на эффект речной эрозии, которая расширяется на берегах.

Компьютерные модели движения ледника сосредотачивались на его скорости и толщине. Расширение всего на 2% от нынешнего уровня приведет к резкой потере льда. Миллиарды тонн могут отколоться в море Амундсена, открыв путь для дальнейшего льда.

Ученые не исключают возможности, что поток льда со временем может сузиться или остаться на постоянном уровне, что приведет к большей стабильности.

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